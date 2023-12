Dopo avergli sospeso la maglia nell'undicesima puntata di Amici, la maestra Celentano ha nuovamente punito Dustin per un'infrazione del regolamento. Alessandra ha infatti vietato al suo allievo di usare il cellulare per una settimana dopo averlo beccato in casetta mentre stava sui social network fuori dall'orario consentito. Su Instagram in tanti hanno preso le difese del ballerino e definito un po' troppo severa l'insegnante di danza classica.

Infrazione del regolamento da parte di un alunno

Dopo aver sgridato Nicholas per averle risposto male durante una lezione, la maestra Celentano è tornata nella scuola per punire uno dei suoi allievi.

La parte finale del daytime di Amici che è andato in onda il 7 dicembre, infatti, è stata dedicata al provvedimento disciplinare che Alessandra ha dato a Dustin a poche ore da una nuova registrazione.

Dapprima l'insegnante ha mostrato al ballerino un breve filmato dove lo si vedeva usare il computer in casetta: quando gli ha chiesto cosa stesse guardando al pc, però, il giovane di origini australiane ha risposto che stava ripassando vecchie coreografie.

Dopo questa bugia la professoressa ha chiesto di poter vedere un altro video, immagini più precise che chiarivano che il ragazzo stava usando i social network in un orario in cui non avrebbe potuto (gli alunni possono stare su Instagram, "X" o Facebook solo quando la produzione dà l'ok e consegna loro i cellulari).

Il parere del pubblico social

Alessandra non ha apprezzato la menzogna di Dustin e per questo l'ha punito vietandogli l'uso del cellulare per una settimana.

Questo provvedimento disciplinare si aggiunge alla sospensione della maglia che la maestra ha voluto domenica scorsa per il componente della sua squadra.

Sotto al video che la pagina Instagram di Amici ha dedicato a questa punizione, però, è possibile leggere i commenti di chi ha difeso l'allievo definendo un po' troppo severa la presa di posizione della professoressa.

"Non riuscirei ad arrabbiarmi con lui neanche se mi impegnassi", "Mi fa troppa tenerezza", "Lui stava guardando i meme della maestra Celentano su Twitter", "Ma poverino", questi sono i pareri di alcuni fan del talent-show.

In arrivo la dodicesima registrazione

Dustin sarà sicuramente uno dei protagonisti della puntata di Amici che sarà registrata domani, venerdì 8 dicembre.

Il ballerino ha la maglia sospesa e spetterà ad Alessandra Celentano decidere se riammetterlo tra i titolari oppure no dopo una settimana di riflessione.

Un altro titolare a rischio è Ayle, che nello speciale che andrà in onda domenica prossima dovrà affrontare e vincere una sfida se vorrà rientrare nella classe.