Si avvicina il finale di stagione della serie My Home Destiny, esclusiva di Mediaset Infinity. Ogni giorno, infatti, dal lunedì al venerdì, viene caricato un episodio a mezzanotte circa, disponibile poi sulla piattaforma streaming.

Nelle prossime puntate, in onda dopo la pausa natalizia, i telespettatori della serie assisteranno alla morte di Mehdi, finito involontariamente in un losco giro di affari. L'ex meccanico sacrificherà la sua vita per salvare quella della sua ex moglie Zeynep e di sua figlia Mujgan. Mehdi non ci penserà due volte a fare da scudo alle persone che ama di più nella sua vita, e morirà sul colpo.

Il rapimento di Zeynep

Dopo il rapimento di Zeynep e la piccola Mujgan, Metu e i suoi uomini condurranno l'avvocato e la bambina in un edificio e le chiuderanno in una stanza. Questo sarà l’ordine di Gengis, una punizione per Mehdi che ha deciso di abbandonare i loschi affari in cui era stato coinvolto a tradimento. Intanto, Mehdi sarà disperato e, comprendendo la situazione pericolosa in cui ha coinvolto involontariamente le persone che ama, chiederà a Nuh di prendersi cura della sua famiglia qualora dovesse succedergli qualcosa. L'uomo infatti sarà determinato a trovare l'ex moglie e sua figlia e a portarle in salvo, anche a costo di perdere la vita.

Metu, Gengis e i suoi uomini infatti sono persone pericolose pronte a tutto pur di eseguire gli ordini del loro capo, mettendo in pericolo la vita di tutti.

Intanto, Baris, Ali Riza, Emine, Sultan e le altre donne, saranno disperati e attenderanno vicino al telefono notizie su Zeynep e la piccola Mujgan. Sfortunatamente, quel telefono non squillerà mai.

Mehdi sacrifica la sua vita per Zeynep e Mujgan

Mehdi e Nuh, dopo una lunga ricerca, riusciranno a capire dove sono state nascoste Zeynep e Mujgan e sarà a quel punto che l'ex meccanico dirà all'amico che gli ha voluto bene e che farebbe di tutto per lui.

Zeynep fuggirà dalla finestra, ma Metu se ne accorgerà e manderà i suoi uomini a inseguirla. Il braccio destro del boss sarà circondato da uomini, mentre Mehdi si ritroverà solo con Nuh. Si scatenerà un violento scontro a fuoco dove qualcuno rimarrò ferito. Nel giro di pochi secondi, però, il boss raggiungerà Zeynep e la prenderà in ostaggio puntandole un'arma alla testa.

Nonostante Mehdi riesca a ferire Metu, vedendo Zeynep e sua figlia in pericolo, sarà costretto a deporre la sua arma come richiesto. Tuttavia, quando Metu punterà la sua arma contro Zeynep e Mujgan, Mehdi si sacrificherà, facendo scudo con il suo corpo e perdendo la vita davanti a tutti.

Nuh e Zeynep saranno travolti dalla disperazione, incapaci di contenere il loro dolore. Realizzeranno immediatamente la tragica verità: Mehdi è morto.

Ibrahim Celikkol in Terra amara

L’attore che interpreta il personaggio di Mehdi in My Home My Destiny ha avuto un ruolo anche nella soap opera turca Terra amara. L'interprete questa volta prende il nome di Hakan Gumusoglu, entra in scena immediatamente dopo la scomparsa del personaggio Demir Yaman, che viene portato via durante un assalto alla Villa.

Hakan si unirà in matrimonio con Zuleyha Altun e diventerà un personaggio di grande rilievo nelle trame. Tuttavia, anche in questa soap opera, il personaggio interpretato da Ibrahim Celikkon lascerà la scena, ucciso da Betul, la figlia di Sermin, che desidererà prendere possesso dell’intera eredità della famiglia Yaman.