La nonnina Azize riconoscerà Hakan Gumusoglu nelle prossime puntate di Terra Amara in onda a gennaio e Abdulkadir progetterà persino di ucciderla. L'uomo si recherà a villa Yaman presentandosi come Mehmet, ma il suo volto non sfuggirà alla nonnina, che dirà di averlo già visto a cena con Demir. Zuleyha e gli altri non daranno importanza alle parole di Azize che insisterà anche sul fatto che il suo nome non è Mehmet. Quando Hakan e il suo socio capiranno che la nonnina non è un pericolo la lasceranno in pace e si concentreranno sul prossimo obiettivo: conquistare il cuore di Zuleyha.

L'arrivo di Mehmet Kara, il nuovo socio dell'azienda Yaman

Hakan arriverà a villa Yaman presentandosi come Mehmet Kara, l'uomo che ha acquistato le azioni. Il nuovo socio spiegherà di non voler rivendere le sue quote a Zuleyha, ma si impegnerà a dare il massimo per il bene dell'azienda. Mehmet conquisterà la fiducia di Zuleyha lasciandole carta bianca sulle decisioni e dandole il poter di firmare per lui, visto che spesso è in viaggio. Tutto sembrerà procedere secondo i piani, ma il volto di Mehmet non passerà inosservato alla nonnina che giurerà di averlo già visto. Azize dirà che una sera quell'uomo ha cenato a casa con Demir, ma non ricordava il suo nome che certamente non era Mehmet. Zuleyha proverà ad uscire dalla situazione imbarazzante attribuendo le parole della nonnina alla demenza senile.

I dubbi della nonna Azize spaventeranno Abdulkadir

Azize continuerà ad insistere sul fatto di conoscere già Mehmet e quando lo incontrerà di nuovo con Zuleyha non esiterà a ripetere quello che pensa. Abdulkadir inizierà a vedere la nonnina come un pericolo e arriverà a progettare di ucciderla. Fortunatamente, però, i due uomini si renderanno conto che Azize potrebbe aver semplicemente fatto confusione con un'altra persona e la lasceranno in pace.

Hakan e il suo socio si concentreranno sulle prossime mosse da fare e Gumusoglu spererà in un ritorno di Demir. Abdulkadir sarà molto chiaro: a lui importa solo impossessarsi dell'intera fortuna degli Yaman. A questo proposito, l'uomo darà ad Hakan un incarico ben preciso: conquistare li cuore di Zuleyha.

La nonnina e la malattia che spesso le impedisce di essere lucida

La nonnina Azize è interpretata dalla bravissima attrice Serpil Tamur, che in Terra amara è la madre di Hunkar. Il ruolo di Azize è piuttosto complicato perché la donna soffre di demenza senile e spesso quello che dice non viene preso sul serio. La nonnina fa molta confusione con i volti delle persone e per questo Zuleyha non le dà molta retta quando dice di riconoscere qualcuno. Con Betul, però, Azize ha dimostrato di avere dei momenti di grande lucidità, visto che ricordava perfettamente la sua storia. Azize ha il ricordo di un grande amore, Abdi Pasha, che le ha spezzato il cuore da giovane e spesso nomina quest'uomo di cui nessuno sa nulla.