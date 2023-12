In Terra Amara Züleyha si recherà a Smirne per avere la conferma di una triste verità: Demir ha indotto una ex fidanzata a provare a togliersi la vita. Quando arriverà a casa di questa donna, Hülya, si presenterà come la moglie di Demir Yaman, ma scatenerà in lei una sensazione di paura. Infatti la donna crederà che il suo ex fidanzato sia tornato con la moglie per farle del male.

Züleyha scopre l'ennesima cattiveria di Demir

Züleyha scoprirà da due donne l'ennesima malefatta di Demir: in passato ha spezzato il cuore a una sua fidanzata, al punto da indurla a provare a togliersi la vita.

Fortunatamente non è morta, ma l'ha costretta a vita in una sedia a rotelle, ripagandole il danno fatto con una sorta di rendita mensile.

L'ex in questione si chiama Hülya ed è la sorella di Hakan, alias Mehmet. Züleyha vorrà vederci chiaro, per questo si deciderà a partire per Smirne: vuole parlare con Hülya.

Mehmet parte per Smirne con Züleyha

Mehmet si offrirà di accompagnarla e per lui potrebbe sembrare una scelta rischiosa, visto che è Hakan. Magari la sorella lo potrebbe riconoscere. In realtà Hülya nell'incidente, a causa del trauma subito, è rimasta muta. Hakan si metterà d'accordo solo con la sua governante per far sì che non esca fuori la sua vera identità.

Quando arriveranno a casa di Hülya, Züleyha si presenterà e dirà di essere la moglie di Demir.

Quando Hülya sentirà il suo nome sgranerà gli occhi e inizierà ad avere paura: temerà che con la moglie possa esserci Demir, magari pronto a farle del male. Sarà Hakan a rassicurarla dicendole che Demir non è presente, in realtà Hülya non sa della sua scomparsa. Quando Züleyha inizierà ad accennare della storia d'amore che i due hanno avuto, però, Hülya scapperà via piangendo.

Züleyha legge la lettera scritta da Demir all'ex

Hülya andrà in camera e prenderà la lettera che le ha scritto Demir, quella in cui le aveva promesso di sposarla. Non riuscirà a smettere di piangere, anche perché nella sua mente riaffiorerà il momento in cui ha provato a togliersi la vita buttandosi dal quarto piano di un palazzo.

Hülya tornerà in salotto da Züleyha e le farà leggere la lettera di Demir, che confermerà tutte le cose che le sono state dette, tra cui la promessa di matrimonio. Züleyha le chiederà scusa per ciò che le ha fatto il marito e Hülya, stanca di questi ricordi, lascerà il salone.

L'amicizia tra Murat Ünalmış e Sibel Taşçıoğlu

La scomparsa di Demir è al centro delle trame delle attuali puntate di Terra amara, ma l'uscita di scena del suo interprete, Murat Ünalmış, non ha lasciato indifferente nemmeno i suoi colleghi, tra cui Sibel Taşçıoğlu, colei che presta il volto a Sermin.

Quando l'attore è uscito dal cast la donna gli ha dedicato un post su Instagram: "Amico mio che belle scene abbiamo girato insieme.

È stato prezioso imparare qualcosa reciprocamente. Spero che presto potremmo nuovamente incontrarci sul set, Demir Yaman ci mancherà molto". I due sono rimasti in buonissimi rapporti, al punto che Sibel Taşçıoğlu è stata invitata da Murat Ünalmış al suo matrimonio, che si è svolto di recente, con Albena Ilieva.