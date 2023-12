Due personaggi si avvicineranno fra loro nella quarta stagione di Terra amara e vedrà protagonisti Betul e Fikret. La figlia di Sermin e il nipote di Fekeli si baceranno per la prima volta e trascorreranno la notte insieme. Al risveglio, però, Fikret darà l'idea di essere pentito di quello che è accaduto tra lui e la ragazza. Betul non sembrerà affatto disposta a rassegnarsi, soprattutto perché il suo piano principale sarà quello di mettere le mani sul ricco patrimonio di Fekeli dopo aver ottenuto un ruolo di prestigio nell'azienda Yaman.

Betul farà di tutto per seguire le sue ambizioni

La corsa di Betul verso il successo è ancora in fase embrionale nelle puntate adesso in onda su Canale 5. La ragazza, appena arrivata a Cukurova ha iniziato a gettare le basi per il suo primo obiettivo di seminare zizzania tra Demir e Zuleyha alleandosi con Umit. Presto le cose alla tenuta Yaman cambieranno radicalmente, perché Demir riconoscerà la grande preparazione di sua cugina nominandola sua vice nella gestione dell'azienda. Betul farà un notevole salto di carriera quando Demir sparirà dopo l'agguato a villa Yaman, ma i suoi piani non si fermeranno qui. La ragazza dirà a sua madre di voler appropriarsi anche delle ricchezze della famiglia Fekeli e dopo la morte di Ali Rahmet farà di tutto per avvicinarsi a Fikret per raggiungere il suo scopo.

I dubbi di Fikret dopo la notte con Betul

Fikret troverà in Betul un'ottima amica e dopo la morte di zio si confiderà spesso con lei sui frequenti litigi con Zuleyha. Tra quest'ultima e il nipote di Fekeli i rapporti si rovineranno con l'arrivo di Hakan, colui che ha acquistato un quarto delle quote Yaman. Mentre Zuleyha si fiderà del nuovo socio.

Fikret sarà molto dubbioso nei suoi confronti e questo sarà spesso motivo di scontro con Zuleyha. Betul sarà pronta ad entrare in gioco quando Fikret le telefonerà invitandola a cena per parlare. Dopo la serata, tra i due ci sarà il primo bacio e l'attrazione sarà evidente. Betul e il nipote di Fekeli passeranno la notte insieme e tutto sembrerà andare secondo i piani.

Lui però al risveglio sarà molto cupo e si rivestirà di corsa per andare via. Betul sarà molto dispiaciuta per l'atteggiamento dell'uomo e gli chiederà inutilmente di restare con lei. La donna proverà dei sentimenti per Fikret o le interesserà ancora solo il potere dei Fekeli? È ancora presto per dirlo, anche perché l'alchimia tra i due sembrerà sincera.

Un punto sull'ambiguità di Fikret e sulle sua evoluzione

Fikret è un personaggio che ha diviso i fan di Terra Amara a causa delle sue scelte contrastanti nel corso delle puntate. L'uomo è arrivato a Cukurova con lo scopo di vendicarsi di Demir che aveva la sola colpa di essere figlio di Adnan Yaman come lui. Fikret era pieno di rabbia nei confronti del potente padre che lo aveva abbandonato da bambino e per distruggere Demir è arrivato più volte a mettere a rischio la sua vita.

I continui dispetti e gli inganni di Fikret non sono piaciuti a una buona parte del pubblico, ma poi ha avuto un'evoluzione positiva.

Dopo aver perso Mujgan, Fikret ha capito che l'odio non porta mai niente di buono e si è pentito del male fatto, in particolare ha deciso di prendersi cura del piccolo Kerem Ali, rimasto orfano di entrambi i genitori e convincerà Fekeli a nominarlo come suo erede.