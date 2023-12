Marco Antonio Alessio è uno dei cavalieri più discussi di Uomini e donne, anche a seguito della sua conoscenza con Roberta Di Padua. Una frequentazione che è giunta al capolinea in men che non si dica per volontà proprio del cavaliere. Il 35enne di origini pugliesi, sembra infatti deciso a tornare con Emanuela, la dama che frequentava prima di Roberta.

Chi è Marco Antonio di Uomini e donne: 35 anni, è molto legato ai due nipotini

Il cavaliere Marco Antonio Alessio sta facendo parecchio discutere a Uomini e donne soprattutto dopo aver iniziato a frequentare Roberta Di Padua e aver piantato in asso l'altra dama Emanuela.

Di lui si sa che ha 35 anni e che è originario di Lecce. Lavora a Santa Maria di Leuca dove ha un'azienda che si occupa di fornire servizi come escursioni e visite guidate ai turisti. La sua professione lo tiene impegnato principalmente d'estate mentre d'inverno ha più tempo da dedicare a se stesso. Tra le sue passioni lo sport e i viaggi. È molto legato ai due nipotini Daniel e Gabriel, come testimoniano diversi scatti che lo ritraggono insieme a loro sui social.

Marco Antonio diviso tra Emanuela e Roberta a Uomini e donne

Marco Antonio e molto attivo anche su Instagram dove appunto condivide scatti di sé del suo lavoro e della sua quotidianità. Il suo profilo è seguito da circa 6mila follower, destinati a crescere proprio grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne.

Il cavaliere era giunto nel dating di Maria De Filippi la stagione scorsa come corteggiatore dell'allora tronista Nicole Santinelli. Lei lo aveva rifiutato e successivamente aveva provato a conoscere l'ex dama Michela. Peccato che anche lei gli abbia risposto picche. In questa stagione 2023/2024 è tornato a sedersi nel parterre Over dove si è fatto notare per la conoscenza con Emanuela Malavisi.

La loro frequentazione sembrava andare bene sino al momento in cui lui ha espresso dubbi sull'interesse della dama nei suoi confronti. Tra loro si è inserita Roberta Di Padua, interessata a conoscere Marco Antonio.

Marco Antonio molla Roberta

A Uomini e donne dunque, Marco Antonio ha cominciato a uscire con la dama di Cassino con la quale si è baciato già nel corso del loro primo appuntamento.

La loro frequentazione avrà vita breve. Stando a quanto riportano le anticipazioni su ciò che è già stato registrato, il cavaliere tornerà sui suoi passi e mollerà Roberta per tornare con Emanuela. Peccato che quest'ultima non vorrà perdonarlo e non sarà disposta a riprendere la frequentazione, delusa dall'atteggiamento di Marco Antonio. Il cavaliere dovrà incassare un rifiuto ma nulla è ancora detto. A Uomini e donne tutto può succedere. Basti pensare che nelle prossime puntate tornerà in studio Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano e vecchia fiamma di Roberta Di Padua.