Le anticipazioni degli episodi della soap opera Un posto al sole trasmessa su Rai 3 nella settimana dall'8 al 12 gennaio 2024 annunciano che Nunzio si sentirà ormai pronto a lasciarsi alle spalle la sofferenza provata a causa di Rossella. Nel frattempo Diego Giordano capirà che c'è qualcosa di poco chiaro nella situazione di Ida e deciderà di indagare personalmente insieme al padre Raffaele recandosi in Polonia.

Nunzio vorrebbe dimenticare Rossella

Nunzio giungerà alla conclusione che è meglio per lui dimenticare tutte le emozioni vissute nel poco tempo che ha condiviso con Rossella.

Il cuoco del Vulcano giungerà a questa conclusione a causa dell'avvicinarsi dell'imminente matrimonio della sua amata con Riccardo Crovi. Per mettere in atto il suo intento, Nunzio tenterà di contattare Diana per riprendere la frequentazione con lei.

Quest'ultima però non sarà più molto disponibile nei suoi confronti, perché ormai sta frequentando un altro uomo a cui è veramente interessata.

Diego cerca Ida

Diego Giordano sarà sempre più sospettoso nei confronti della prolungata assenza di Ida a Napoli. Non volendo più attendere e rendendosi conto che qualcosa non va, il giovane deciderà di affrontare faccia a faccia Marina e Roberto.

Rientrati da poco da Londra, dove hanno trascorso le feste di Natale, i coniugi Ferri saranno costretti quindi ad affrontare le domande insistenti del figlio di Raffaele sul mancato rientro di Ida dalla Polonia.

Marina e Roberto tenteranno in tutti i modi di tranquillizzarlo, minimizzando l'accaduto nel tentativo di allontanare tutti i suoi sospetti. Nonostante ciò, Diego non crederà alle loro parole e deciderà di mettersi personalmente sulle tracce della donna, facendosi accompagnare in aereo da suo padre Raffaele fino in Polonia.

In seguito, Roberto scoprirà che i Giordano sono partiti senza sapere quale sia la destinazione.

Dopo aver scoperto che sono andati proprio in Polonia, l'uomo e la moglie rimarranno senza parole e si metteranno all'inseguimento di Raffaele e Diego per raggiungerli prima che possano entrare in contatto con Ida.

Le difficoltà di Filippo in radio

Nel frattempo Filippo avrà molta difficoltà a gestire la presenza di Micaela e Michele in radio.

Intanto Mariella sarà molto infastidita nel vedere Samuel con la sua nuova compagna mentre Speranza soffre.

Infine Alberto si rivelerà essere un padre poco attento alle necessità di suo figlio Federico.

Ipotesi sul futuro di Diego: può avere una storia con Ida

Non è da escludere che nei futuri episodi della soap che verranno trasmessi da metà gennaio, Diego possa riuscire finalmente a capire cosa è successo a Ida e riesca anche riportarla a Napoli.

In questo modo, la donna potrebbe liberarsi dalla prigionia forzata a cui la costringono i suoi familiari e riabbracciare il piccolo Tommaso, magari denunciando Roberto e Marina per le loro malefatte. Inoltre a quel punto diventerebbe probabile che Ida e Diego possano in futuro iniziare una storia d'amore senza ostacoli.