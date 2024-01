Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 30 gennaio c'è anche quella sulla lite che ha coinvolto Gemma Galgani, Barbara De Santi e Orfeo Goldin. Il cavaliere si è scontrato con la dama con la quale è uscito a cena in settimana: questo appuntamento è andato male e lei ha chiuso la conoscenza. Il 70enne ha anche rifiutato due donne che sono arrivate in studio per lui e una di loro, Debora, si è inserita nella discussione che ha animato le riprese.

Tensioni tra le veterane del parterre

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato i fan di U&D su quello che è accaduto in studio martedì 30 gennaio.

Barbara è stata chiamata al centro per parlare dell'uscita che ha fatto con Orfeo durante la settimana: l'appuntamento è stato un disastro e per questo la dama ha messo fine alla frequentazione.

Il cavaliere ha incontrato due signore che hanno scritto alla redazione appositamente per lui, ma non le ha tenute perché non corrispondevano al suo prototipo ideale.

Poco dopo è nata un'accesa discussione tra il 70enne Goldin, De Santi e Gemma: i tre hanno litigato a lungo e nel battibecco si è intromessa anche Debora, una delle donne che avrebbero voluto corteggiare Orfeo.

Ernesto riprende posto nel parterre maschile

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 30 gennaio informano i fan di quello che è accaduto in settimana a Ida.

La tronista è uscita in esterna con Sergio e Pierpaolo, ma in studio si è parlato soprattutto delle nuove segnalazioni che le sono arrivate su Mario. Platano non ha nascosto la rabbia per il comportamento che il suo corteggiatore continua ad avere all'esterno del programma, ma lui non si è lasciato intimorire e ha anche detto no ad un ballo al centro.

Per quanto riguarda il Trono Over è stato dato molto spazio ad Alessandro e ai tentativi che ha fatto per riconquistare Roberta: il cavaliere si è detto pronto a dare l'esclusiva alla dama e ha rifiutato due persone che avrebbero voluto conoscerlo.

Di Padua, però, non se la sente di ricominciare una frequentazione con Vicinanza, anzi ha preferito ballare più volte con un nuovo ragazzo del parterre.

A proposito del cast del dating-show, in queste ore si è saputo che Ernesto Russo (ex corteggiatore di Ida) è tornato e d'ora in avanti affiancherà Orfeo, Alessandro e gli altri senior del programma.

Il punto su percorso di Barbara

Barbara De Santi è una protagonista indiscussa dell'edizione 2023/2024 di U&D: la dama ha ripreso posto nel parterre a settembre dopo una lunga assenza e il pubblico l'ha subito accolta con affetto.

In questi mesi la maestra ha conosciuto diversi cavalieri del parterre, il primo è stato Alessio Pili Stella: dopo qualche appuntamento e alcuni baci, però, la donna ha interrotto la frequentazione perché si è resa conto che lui era più preso di Claudia Lenti.

Di recente Barbara ha accettato il corteggiamento di un uomo proveniente dalla Sardegna che sembrava averla colpita molto; l'unico difetto che secondo lei aveva Federico era la barba lunga. De Santi ha chiesto più volte all'uomo tagliarsi la barba facendo vedere di più il viso, ma lui non ha accettato e il loro rapporto è finito ancora prima di iniziare.