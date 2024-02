Ridge annuncerà alla sua famiglia che Thomas non lavorerà più in azienda nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che Eric Forrester riunirà il consiglio di amministrazione e il figlio di Ridge dovrà affrontare uno per uno i suoi familiari, assumendosi le sue responsabilità. Thomas ammetterà di aver distrutto il matrimonio di suo padre, ma le sue scuse non serviranno a nulla. Nessuno riuscirà a perdonare il ragazzo per aver chiamato gli assistenti sociali fingendosi Brooke.

La riunione decisiva alla Forrester Creations

Thomas sarà chiamato dalla sua famiglia a prendersi le responsabilità delle sue azioni e arriverà in ufficio pronto a scusarsi con tutti.

Eric convocherà Hope, Brooke, Ridge, Carter per chiarire bene la posizione di Thomas e tutti sembreranno schierarsi contro di lui. Thomas non sarà sulla difensiva, ma chiederà subito perdono a tutti per il suo atteggiamento, spiegando di aver agito solo perché sognava un ritorno tra Ridge e Taylor. Il ragazzo spiegherà che era arrabbiato con Brooke per il loro ultimo scontro, perché lei gli aveva detto che non era in grado di occuparsi di Douglas. Thomas racconterà che a quel punto ha avuto l'idea di usare una app per chiamare gli assistenti sociali con la voce di Brooke e farà infuriare Ridge. "Hai idea di quanto sono deluso da te?", dirà Eric a suo nipote, ricordandogli tutta la fiducia che gli aveva dato prendendolo in casa con sé.

Brooke e Hope saranno molto dure con Thomas

Brooke non si lascerà conquistare dalle scuse di Thomas, ribadendo di non potersi più fidare di lui. Il ragazzo farà di tutto per dimostrare il suo sincero pentimento nei confronti della donna, ma non servirà a nulla. Quando chiederà l'aiuto di Hope, Thomas vedrà anche lei voltargli le spalle: "Continui a pensare solo a te stesso", gli dirà.

Dopo averlo ringraziato per il servizio offerto alla Hope for the future, la donna gli dirà che la sua collezione andrà avanti senza di lui. La riunione si concluderà con le parole di Ridge che annuncerà a tutti che il lavoro di suo figlio alla Forrester Creations è finito. "Mi stai facendo fare questo per l'azienda, per la famiglia, mi dispiace" dirà duramente Ridge a suo figlio.

Hope si avvicinerà a Thomas come se volesse dirgli qualcosa, ma poi ci ripenserà e andrà via, voltandogli le spalle.

La dura decisione di Steffy dopo aver parlato con Douglas

Nelle puntate precedenti, Thomas è stato smascherato da Steffy. La donna ha parlato con Douglas che le ha rivelato che suo padre ha chiamato gli assistenti sociali con la voce di Brooke. Steffy non si è sentita di difendere suo fratello, anche a costo di far saltare il matrimonio tra Ridge e Taylor, e ha detto tutta la verità. Thomas si è trovato per l'ennesima volta con tutta la sua famiglia contro e questa volta per lui sarà molto difficile recuperare.