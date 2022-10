Diversi colpi di scena si susseguiranno nelle puntate di Beautiful che andranno in onda prossimamente negli Stati Uniti. Le anticipazioni americane della soap opera segnalano il ritorno di Lauren Fenmore per un'occasione speciale.

Brooke, invece, noterà sguardi di grande intesa tra Hope Logan (Annika Noelle) e Thomas Forrester.

Beautiful, anticipazioni: Lauren Fenmore torna a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful relative agli episodi che verranno trasmessi in Usa all'inizio di novembre preannunciano innanzitutto il ritorno temporaneo a Los Angeles di Lauren Fenmore.

La donna arriverà da Genova per seguire la presentazione in anteprima della collezione di moda della Hope for the Future. In questo frangente incontrerà l'ex fidanzato Eric Forrester. Invece gli spoiler non chiariscono se si imbatterà anche in Sheila Carter (Kimberlin Brown), verso la quale nutre dei vecchi rancori mai superati del tutto.

Taylor Hale (vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello americano) parteciperà alla sfilata, deliziando gli ospiti dell'evento con la sua classe. Con lei ci saranno altri due ex gieffini, Joseph Abdin e Monte Taylor.

La collezione della Hope for the Future è un successo

Steffy sarà in prima fila alla sfilata della Hope for the Future. La vice-direttrice della casa di moda spererà che i presenti accolgano con favore la nuova collezione.

La stilista si unirà al tavolo di Carter, Katie (Heather Tom) e Brooke (Katherine Kelly Lang), che rimarranno favorevolmente colpiti dai modelli mostrati in passerella. E così l'evento si concluderà con successo.

Anche Hope scenderà in passerella, indossando il capo di punta dell'intera collezione. La giovane porgerà i suoi ringraziamenti a tutto lo staff ed ai compratori presenti in sala.

Una scena che avverrà sotto gli occhi di Thomas, il quale la sosterrà apertamente. In quest'occasione Logan esprimerà la sua felicità nell'avere un capo-stilista come lui nel suo team.

Brooke nota sguardi languidi tra sua figlia e Thomas

Brooke sarà felice per il successo della sfilata, almeno fino a quando non vedrà sua figlia intenta a parlare con Thomas.

La signora Logan seguirà con la massima attenzione le reazioni del figliastro mentre Hope sarà in passerella.

La preoccupazione di Brooke aumenterà quando si accorgerà che Hope e Thomas si scambiano sguardi di intesa. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni statunitensi di Beautiful per scoprirlo.