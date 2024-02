Guai in vista per Thomas Forrester che, nelle prossime puntate di Beautiful, verrà cacciato dalla Forrester proprio dal padre Ridge. Tutto accadrà dopo che Ridge avrà scoperto il piano ordito da Thomas per incastrare Brooke. Lo stilista questa volta non riuscirà a perdonare il figlio e gli annuncerà il licenziamento.

Ridge furioso con Thomas dopo aver scoperto il suo piano contro Brooke

Questa volta Thomas l'ha combinata grossa, visto che nemmeno Ridge riuscirà a perdonarlo come invece aveva sempre fatto in precedenza. Ridge non riuscirà proprio a passare sopra all'ultima malefatta del figlio e sarà furioso con lui.

Grazie a Steffy, avrà scoperto che Thomas ha incastrato Brooke per far credere che era stata lei a chiamare il servizio Tutela Minori. Telefonata che invece era stata fatta da Thomas, il quale aveva poi modificato la voce con una app presente sul telefono di Douglas. Una volta scoperto l'inganno, Ridge si scaglierà contro il figlio come mai aveva fatto prima, arrivando persino a dirgli: "Mi fai schifo" e minacciando di estrometterlo sia dalla Forrester Creations che dalla famiglia. Thomas cercherà di giustificarsi ma le sue lacrime non serviranno a nulla, visto che tutti quanti saranno contro di lui per ciò che ha fatto.

Ridge caccia Thomas dalla Forrester Creations

Ridge non si limiterà solo a minacciare di escludere il figlio dalla famiglia e dall'azienda, ma passerà ai fatti.

Lo stilista vorrà punire severamente Thomas per ciò che ha fatto e passerà all'azione subito dopo le vacanze di natale. Convocherà una riunione in cui saranno presenti i componenti delle famiglie Forrester e Logan che lavorano in azienda, per decidere il futuro di Thomas. Per il giovane saranno momenti di tensione e si troverà a doversi scusare per quello che ha fatto.

Ovviamente la più arrabbiata sarà Brooke, ma anche tutti gli altri parenti non riusciranno a perdonarlo. Alla fine Ridge prendera la sua decisione. Farà presente al figlio che nessuno d'ora in poi potrà fidarsi e tantomeno collaborare con lui. Proseguirà dicendo che ormai sarà giunto il tempo che lui lasci la Hope For The Future e la Forrester Creations.

Sarà così che Ridge licenzierà in tronco Thomas. Il ragazzo pagherà caro il suo ultimo atto e si ritroverà ora senza lavoro e pure senza la famiglia, visto che tutti quanti gli volteranno le spalle.

Il precedente licenziamento di Thomas in Beautiful

Non è la prima volta che Ridge licenzia Thomas e lo allontana dalla Forrester Creations. Era accaduto tempo addietro quando in città era arrivata Sally Spectra, di cui Thomas si era innamorato. Quando Sally venne accusata di aver rubato dei bozzetti alla Forrester, Thomas si era schierato dalla sua parte e l'aveva salvata dalla prigione testimoniando in suo favore in tribunale. Cosa che aveva fatto infuriare Ridge il quale lo aveva cacciato dall'azienda di famiglia.