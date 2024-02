Matteo sarà pronto a partire per l'America con Silvana nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 dal 12 al 16 febbraio. Le anticipazioni spiegano che Umberto procurerà a Portelli i biglietti per partire per l'America con Stefania, ma Matteo sarà costretto a mentire a suo fratello e questo lo farà soffrire. Maria saluterà il ragazzo, ma sarà pronta a parlare di lui con Vito. Nel frattempo Marcello penserà a trovare una nuova fidanzata per Armando e in questo si farà aiutare da Rosa. Tra i due la confidenza sarà sempre maggiore. Infine, Marta riceverà da Tom la proposta di aprire un'agenzia pubblicitaria in America, ma la donna sarà ancora dubbiosa con il suo ex.

A questo proposito Umberto indagherà su Tom e scoprirà qualcosa sul suo conto.

Maria pronta a salutare Matteo e a parlare con Vito

Per Silvana ci sarà ancora una speranza e Umberto sarà di grosso aiuto per Matteo. Il commendatore procurerà a lui e a sua madre i biglietti per raggiungere gli Stati Uniti e affrontare l'operazione. Portelli non potrà rifiutare la generosa offerta, ma si troverà costretto a mentire a Marcello e per questo soffrirà molto.

Vito prenderà il posto di Portelli al Paradiso delle signore, mentre Maria si preparerà a salutate Portelli prima della partenza. La signorina Puglisi capirà che è arrivato il momento di parlare di Matteo con il suo fidanzato e sarà decisa a fissare un incontro con lui.

Marcello e Rosa impegnati a cercare una donna per Armando

Non mancheranno momenti più leggeri con Marcello che penserà di cercare una nuova fidanzata per Armando. Salvatore aiuterà volentieri il suo amico, ma Rosa all'inizio avrà qualche titubanza a riguardo. La ragazza si lascerà prendere dall'entusiasmo di Marcello e collaborerà al piano per accasare suo zio.

Questa nuova iniziativa avvicinerà sempre di più Rosa e Barbieri che entreranno in confidenza.

Per Marta, invece, arriverà il momento di prendere una decisione importante dopo aver parlato con Tom. Quest'ultimo proporrà alla sua ex fidanzata di aprire con lui un'agenzia pubblicitaria in America. Marta si prenderà del tempo per riflettere, soprattutto perché non riuscirà a fidarsi completamente di Tom.

Anche Umberto sarà molto dubbioso riguardo all'uomo e si darà da fare per indagare su di lui. Guarnieri scoprirà qualcosa sull'ex fidanzato di sua figlia, ma le anticipazioni non specificano di cosa di tratta.

Il segreto di Tom sarà scoperto da Umberto

La proposta di Tom è molto invitante per Marta che ha sempre amato il mondo della pubblicità e potrebbe realizzare i suoi sogni professionali, ma non basta. La donna non si fida di Tom e anche se è spinta a partire, qualcosa frena il suo entusiasmo.

Marta partirà per l'America? Tutto sembrerebbe virare verso questa decisione, ma la scoperta di Umberto Guarnieri potrebbe cambiare il corso degli eventi. Non è ancora chiaro cosa verrà a sapere il commendatore, ma certamente Tom nasconde qualcosa. Se Marta venisse a saperlo è probabile che chiuda per sempre i rapporti con lui decidendo di restare a Milano.