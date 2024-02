Cruz farà ritorno a La Promessa nelle prossime puntate e questo farà tremare la baronessa Elisa. Le anticipazioni raccontano che la marchesa ricatterà la sua nemica: rivelerà a tutti che ha ucciso suo marito se non lascerà il palazzo. Elisa verrà tradita da Lorenzo, che è tornato dalla parte di sua cognata fornendole i dettagli sul passato oscuro della baronessa. Quest'ultima sarà costretta a salutare tutti e andare via, ma giurerà vendetta a Cruz e Lorenzo.

La baronessa spiazzata dal ritorno di Cruz a La Promessa

Saranno giornate piuttosto movimentate per gli abitanti de La Promessa, visto che riaccoglieranno Cruz dopo giorni di assenza.

La marchesa potrà lasciare il sanatorio e tornare a palazzo dove tutti la riceveranno a braccia aperte, tranne Elisa. La baronessa tremerà all'idea che Cruz possa avere un asso nella manica per ricattare lei e Lorenzo, e non si sbaglierà. Petra potrà tornare al suo lavoro al servizio di Cruz e si darà da fare per aggiornarla sugli ultimi fatti avvenuti al palazzo. Cruz verrà a sapere che Catalina ha preso il potere e andrà a parlare con Manuel chiedendogli di intervenire per salvare il suo futuro. La baronessa non esiterà ad affrontare la nemica e proverà a minacciare Cruz per spingerla a tornare in sanatorio, ma le sue parole non sfioreranno nemmeno la marchesa.

Il tradimento di Lorenzo e la sconfitta di Elisa

Cruz metterà in atto la sua vendetta contro Elisa rispondendo alle sue minacce con un altro ricatto. La marchesa vincerà la sua sfida contro la baronessa, rivelandole di essere a conoscenza del suo oscuro segreto. Cruz dirà a Elisa di sapere che è stata lei a uccidere suo marito e di poter usare questa informazione per rovinare per sempre la sua vita e la sua reputazione.

A quel punto la baronessa sarà costretta a fare un passo indietro, perché si sentirà profondamente tradita da Lorenzo e sconfitta da ogni fronte. Elisa affronterà il suo ex amante e lui non si farà problemi ad ammettere di aver rivelato il suo segreto a Cruz. Rimasta sola la baronessa sarà costretta a lasciare La Promessa, ma non senza prima aver giurato vendetta a Cruz e a Lorenzo.

Il doppio gioco di Lorenzo con Elisa e Cruz

Lorenzo è un personaggio spietato e ambiguo, che probabilmente è a conoscenza di molti segreti che riguardano la famiglia Lujan. Ha fatto il doppio gioco ingannando in un primo momento Cruz dopo essersi lasciato andare tra le braccia della baronessa Elisa. Lorenzo e la amante hanno portato Cruz all'esasperazione fino a farla finire in sanatorio per liberarsi di lei. Successivamente, però, Lorenzo ha aiutato sua cognata a uscire dal manicomio e a farla tornare al palazzo con il sanguinoso segreto di Elisa per metterla fuori gioco.