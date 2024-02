Curro chiamerà Alonso "padre" quando si sveglierà dopo la trasfusione nelle puntate de La Promessa in onda in Spagna. Le anticipazioni spiegano che il marchese sarà sorpreso di sentirsi chiamare in quel modo da suo nipote, mentre Cruz continuerà a pregare per la sua morte che le risolverebbe ogni problema. Curro non sarà fuori pericolo e Manuel e Jana voleranno per Puebla de Tera alla ricerca di un farmaco per lui. Infine, Feliciano avrà un'altra ricaduta e Petra e Teresa saranno disperate.

Jana salverà la vita a Curro con il suo sangue

La tensione non accennerà a diminuire a casa Lujan e la preoccupazione per la vita di Curro sarà alta.

Il ragazzo sarà affidato alle cure di Abel da Lorenzo che da padre legale ha potuto decidere del suo destino. Il Capitano ha scelto di far restare il ragazzo a La Promessa, certo che il dottor Bueno non avrebbe potuto salvarlo, come desideravano lui e Cruz. Abel sarà pronto ad operare Curro e per questo ci sarà bisogno di una trasfusione di sangue. Jana risulterà 'unica persona compatibile e non esiterà a salvare la vita di suo fratello. Il ragazzo si risveglierà dopo la trasfusione e accanto a lui ci sarà Alonso, Nello stordimento, Curro chiamerà il marchese "padre", sorprendendo l'uomo. Il marchese si domanderà come mai suo nipote lo abbia chiamato papà? Per Cruz potrebbe essere la fine e per questo la donna pregherà affinché suo nipote muoia.

Feliciano abbandonato a se stesso, Petra furiosa

Le condizioni di Curro miglioreranno leggermente, ma il ragazzo non sarà fuori pericolo. Abel dirà ai presenti che il ragazzo ha bisogno di una particolare medicina che si trova solo a Puebla de Tera. Manuel sarà disposto a tutto pur di salvare la vita a suo cugino e volerà con Jana alla ricerca del farmaco.

Nel frattempo, don Romulo inizierà a sospettare che Curro non sia stato ferito per un incidente e sarà deciso ad indagare. Il maggiordomo darà molto fastidio a Cruz che metterà subito fine ai suoi dubbi e si renderà conto che per lei l'unica salvezza sarebbe la morte di Curro. Le condizioni di Feliciano, invece, peggioreranno drasticamente sotto gli occhi impotenti di Teresa e Petra.

Le due donne saranno furiose per il trattamento di riguardo che i Lujan riservano a Curro, trascurando totalmente il lacchè ormai abbandonato al suo destino.

La trappola mortale architettata da Cruz e Lorenzo

Nelle puntate precedenti Cruz e Lorenzo hanno deciso di uccidere Curro, odiato da entrambi perché considerato il figlio del tradimento dei rispettivi coniugi. I due cognati hanno organizzato una battuta di caccia e pagato un sicario che togliesse la vita al giovane facendo sembrare il tutto un incidente. Il piano, però, non è andato come previsto e ha causato soltanto un grave ferimento per Curro e Feliciano. Il nipote dei marchesi è stato curato da Abel e grazie alla trasfusione con il sangue di Jana ha alcune speranze di farcela. Per Feliciano, invece, la situazione è più grave perché il lacchè non ha ricevuto le cure necessarie alla sua ripresa.