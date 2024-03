Arrivano le nuove anticipazioni de La Promessa relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 4 all'8 marzo. Il personaggio di Carlos prenderà sempre più spazio all'interno delle trame della soap opera, per via dei tanti segreti che custodisce nel suo passato e non solo. Candela e Simona hanno già capito che il loro nuovo insegnante non la racconta giusta. I loro dubbi si faranno ancora più forti quando Simona verrà a sapere che Carlos guadagna molti più soldi del suo stipendio. Deciderà così di indagare per arrivare alla verità.

Intanto, Pia parlerà con Elisa, intenzionata a sapere se sia stata lei ad avvelenare il suo cibo.

Jana, ascoltando il racconto dell'amica, le dirà che la baronessa non avrebbe avuto alcun motivo per farle del male. Il reale responsabile è molto più vicino a lei di quanto creda.

Simona e Candela decise a capire cosa nasconda Carlos

Da quando è arrivato a La Promessa, Carlos ha portato con sé un alone di mistero. Nelle puntate della prossima settimana, Simona viene a sapere che il maestro guadagna molto più denaro di quanto lei e la sua amica Candela gli danno per pagare le lezioni. Decisa a venire a capo della faccenda, ne parla anche con Pia e le tre si mettono d'impegno per capire che cosa stia nascondendo Carlos.

Curro sa che è stata Jana a vedere Lorenzo ed Elisa baciarsi e sa anche che Lorenzo è un uomo molto pericoloso; proprio per questo motivo, non gli dice nulla.

Martina costretta a sottostare al ricatto di Beatriz

Sembra impossibile liberarsi di Beatriz, che sa bene come tenere tra le sue mani la povera Martina. La costringe a organizzare una merenda all'aperto con Curro, senza che lei possa parteciparvi. Sarà per lei un crudele sacrificio, visto quanto tiene al ragazzo.

Nel frattempo, Manuel pensa all'opportunità di trasferirsi per un po' di tempo a Milano, ma la decisione è complicata, dal momento che Jimena è incinta.

O almeno, questo è quello che crede.

Pia indaga sul responsabile del suo avvelenamento

La povera Pia vive nel terrore da quando qualcuno ha cercato di avvelenare il suo cibo. Se la prima sospettata è stata Petra, ora le indagini prendono una piega completamente diversa.

Jana ascolta con attenzione il racconto di Pia, che ha parlato con Elisa ed entrambe convengono che non è stata nemmeno la baronessa, non avendo alcun motivo per agire in quel modo.

La Promessa ipotesi nuove puntate: Alonso responsabile della morte di Dolores

Intanto, nelle puntate in onda in Spagna, Curro e Jana sono pronti a ricostruire l'ultima tessera del complicato puzzle riguardante la morte della loro madre. Pare che Juan non sia il mandante dell'omicidio.

Le ipotesi sono due: a uccidere Dolores è stata Cruz, oppure Alonso, visto che fu proprio lui a rovinare la vita di Dolores mettendola incinta con la forza.