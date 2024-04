Nihan confiderà il suo segreto a Kemal nelle prossime puntate della prima stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che dopo aver parlato con Leyla la donna porterà Kemal nel suo posto preferito e gli aprirà il suo cuore. "Cinque anni fa mio fratello ha ucciso qualcuno", gli dirà, "Mio fratello è un assassino". Kemal resterà senza parole di fronte alla confessione della sua amata che gli spiegherà di essersi sposata con Emir per evitare la prigione a Ozan.

Nihan racconterà a Kemal del ricatto subito da Emir

I segreti della famiglia Sezin inizieranno a venire alla luce e Nihan non potrà più nascondere a Kemal la ragione del suo matrimonio con Emir.

Quando Kemal andrà a trovarla, lei lo prenderà per mano e lo porterà accanto ad un pozzo, raccontandogli che quando era bambina quello era il suo porto segreto. Nihan spiegherà che ha sempre raccontato tutti i suoi segreti ad una bambola caduta nel vuoto molti anni fa, tranne uno che avrebbe voluto dire soltanto a lui. Kemal incoraggerà Nihan dicendole che a tutto c'è una via d'uscita, ma lei gli risponderà che questa volta non c'è nessuna soluzione. "Cinque anni fa mio fratello ha ucciso qualcuno", rivelerà in lacrime "Mio fratello è un assassino". Kemal sarà sconvolto e non avrà parole per confortare Nihan, ma scoprirà finalmente perché la ragazza è stata costretta a sposare Emir.

Kemal spingerà Nihan a denunciare suo fratello ma non la convincerà

Senza dire una parola, Kemal abbraccerà Nihan che si lascerà ad un pianto disperato tra le sue braccia. In questo momento così intenso, i due innamorati saranno sul punto di baciarsi ma riusciranno a trattenere le loro emozioni. Kemal spiegherà a Nihan che se gli avesse detto subito la verità, lui non le avrebbe mai permesso di arrivare all'altare con Emir.

"Ozan sarebbe andato in prigione", dirà Nihan e Kemal andrà su tutte le furie per la cattiveria di Kozcuoğlu che da anni ricatta tutti. Soyedere insisterà per far prendere a Ozan le sue responsabilità, ma Nihan non vorrà saperne: suo fratello è molto fragile e morirebbe se andasse in prigione. La donna andrà via e Kemal inizierà a sospettare che dietro tutta questa storia potrebbe esserci l'ennesimo inganno di Emir.

Senza dire nulla a Nihan comincerà ad indagare su questa brutta storia.

Il segreto di Vildan e Onder è venuto alla luce

Nelle puntate precedenti Nihan ha scoperto che Leyla è la sorella di sua madre ed è corsa a casa di sua zia. La donna non ha potuto fare altro che confermare quello che ha saputo ascoltando i discorsi di Emir con i suoi genitori. Leyla si è scusata con Nihan e le ha spiegato che in passato stava per sposare suo padre, quando ha scoperto che Vildan era incinta di lei e suo fratello. Leyla ha raccontato che il suo matrimonio con Onder è saltato e da quel momento non ha più voluto vedere sua sorella. Nihan è stata sconvolta dalle parole di sua zia e Leyla le ha dato tutto il tempo necessario per metabolizzare questa verità, ma le ha chiesto anche di non avere più segreti con le persone che ama. Leyla ha detto a Nihan di essere completamente sincera con Kemal e per questo la ragazza ha deciso di dirgli tutto sul suo matrimonio.