“Sei e sarai sempre l'unica donna per me”: con queste parole Hakan si congederà da Zuleyha nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni spiegano che dopo aver litigato con sua moglie, Gumusoglu annuncerà che andrà via come lei desiderava, ma prima le ripeterà di averla sempre amata. Saranno le ultime parole che Hakan pronuncerà perché perderà la vita subito dopo per difendere Zuleyha dai colpi d'arma da fuoco di Betul.

Il matrimonio e la fine per Hakan e Zuleyha

La felicità per Zuleyha e Hakan durerà davvero molto poco, perché subito dopo il loro matrimonio arriverà l'ennesima delusione per la donna.

Gumusoglu, infatti, aiuterà Abdulkadir a evadere di prigione dopo l'arresto per l'omicidio di Fekeli.

Zuleyha non potrà perdonare l'ennesima bugia a suo marito e gli chiederà di andare via per sempre da Cukurova. Hakan proverà in ogni modo a spiegare a sua moglie di essere stato costretto ad aiutare Keskin a causa delle minacce di Vahap, ma lei non vorrà saperne di lui. Stanco di essere rifiutato, Hakan si rassegnerà all'idea di aver perso l'amore della sua vita e deciderà di partire come lei gli ha chiesto.

L'ultimo litigio con Zuleyha e la vendetta di Betul

Hakan si recherà alla villa per un ultimo tentativo di riconciliazione, ma Zuleyha sarà molto dura con lui. Dopo essersi scusato per tutte le sue bugie, Hakan non potrà fare a meno di dichiarare ancora una volta il suo amore a Zuleyha.

“Dietro tutto c'è sempre stata una verità: io ti amo”, dirà a sua moglie. “Sei e sarai sempre l'unica donna per me”.

Dopo queste ultime parole, Gumusoglu sarà pronto a partire e lasciarsi il passato alle spalle, ma ad un tratto da dietro i cespugli sbucherà Betul. La figlia di Sermin urlerà il nome di Zuleyha impugnando una pistola.

Avendo capito le sue intenzioni, Hakan si lancerà su sua moglie facendole da scudo e avrà la peggio. Gumusoglu perderà i sensi tra le braccia di Zuleyha che disperata inizierà a chiedere aiuto. La donna porterà Hakan in ospedale, pregando in lacrime che l'uomo possa salvarsi. I medici daranno poche speranze a Zuleyha e poco dopo Hakan perderà la vita.

Hakan costretto ad aiutare Abdulkadir

Nelle puntate precedenti Fikret è riuscito ad incastrare Abdulkadir per l'omicidio di Fekeli. Dopo aver trovato l'esecutore materiale del delitto, Fikret è riuscito a convincerlo a testimoniare contro Keskin.

I giudici hanno deciso di condannare Abdukladir che è finito in carcere. Vahap non si è rassegnato all'idea di vedere suo fratello in carcere per tutta la vita e ha minacciato Hakan. Gumusoglu è stato costretto a recarsi da Abdulkadir e studiare un piano per farlo evadere.