Liam riceverà una forte delusione da Hope nelle prossime puntate di Beautiful quando scoprirà che Thomas tornerà a lavorare con lei. "Questa volta è diverso", spiegherà Hope a suo marito, dicendogli che lo stilista è cambiato e che Douglas è stato molto felice di rivederli insieme. Liam ribadirà di non essere d'accordo con sua moglie ma non potrà fare altro che accettare a malincuore la sua decisione. Hope abbraccerà in lacrime suo marito ringraziandolo per la comprensione.

Il cambiamento di rotta di Hope per salvare la sua linea

La grave crisi che sta attraversando la Hope for the future sarà lo stimolo giusto per Thomas che tornerà a bussare alla Forrester Creations.

Lo stilista chiederà una nuova possibilità a Hope e questa volta avrà dalla sua parte anche Steffy e Taylor, ma in un primo momento le speranze sembreranno poche. Sebbene sia tentata di accettare per il bene della sua collezione, Hope ne parlerà con Liam che si opporrà fermamente alla possibilità di un ritorno di Thomas.

Hope, in lacrime, assicurerà a Liam che dirà di no allo stilista. La promessa della figlia di Brooke, però, vacillerà appena la donna tornerà in ufficio. Hope non potrà ignorare il fatto che Thomas sia l'anima della Hope for the future e in sua assenza la sua linea era sull'orlo del fallimento. I discorsi di Thomas, inoltre, faranno breccia nel cuore di Hope che - nonostante il parere contrario di Liam - accetterà di riprenderlo in squadra.

La decisione improvvisa di Douglas e la gioia di Hope

Thomas sarà al settimo cielo per il cambiamento di rotta di Hope e per Douglas sarà una gioia rivedere i suoi genitori lavorare insieme. Il bambino sarà talmente felice che comunicherà a Hope la sua decisione di tornare a vivere allo chalet. La figlia di Brooke parlerà a Thomas del fatto che Liam non voleva affatto che le cose andassero così e lo stilista si dirà pronto a fare un passo indietro.

Thomas spiegherà a Hope di non voler creare problemi alla sua vita sentimentale e dimostrerà di essere veramente cambiato e non avere più un'ossessione per lei. Hope tornerà da Liam con il sorriso e gli dirà che Douglas ha deciso di tornare a casa. Spencer sarà felicissimo per questa novità e chiederà a sua moglie il perché di questa decisione.

A quel punto Hope dovrà dire a Liam che Douglas l'ha vista con Thomas, perché è tornato a lavorare per lei. Liam sarà molto deluso da sua moglie che solo la sera prima gli aveva promesso di stare lontana da Thomas. Hope spiegherà che Thomas è cambiato, ma Spencer non le crederà.

"Questa volta è diverso", proverà a giustificarsi Hope e Liam le dirà di aver paura di perderla. La donna dirà a suo marito che per lei Thomas è solo un importante stilista e la sua linea in questo momento rischia la chiusura, assicurandolo di non avere altri motivi per riprendere Thomas in squadra. Dopo diversi ripensamenti, Liam accetterà la decisione della moglie, ma si dirà pronto a tutto pur di difendere la sua famiglia.

Ricapitolando: Hope ha visto i suoi progetti vacillare

Nelle scorse puntate la Hope for the future aveva subito una battuta d'arresto. Dopo l'addio di Thomas alla Forrester Creations a disegnare i capi per Hope è stato Zende, ma i risultati non sono stati quelli sperati. I numeri sono precipitati e a rincarare la dose ci ha pensato la stampa che ha criticato aspramente la nuova collezione. Il cda dell'azienda di moda ha dovuto discutere della situazione e non ha escluso la chiusura della linea di moda. Hope ha visto i suoi progetti andare in fumo e si è resa conto dell'importanza di Thomas nella sua squadra.