Deacon andrà da Sheila in carcere per avere il suo perdono secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful. "Non odiarmi" supplicherà l'uomo, ma Sheila gli dirà di non essere arrabbiata con lui e ricorderà i bei momenti trascorsi insieme. Deacon scoppierà a piangere dimostrando di tenere davvero a lei e si sentirà sollevato nel sapere che il loro rapporto non è stato messo in discussione.

La visita a Sheila in prigione

L'arresto di Sheila sarà un sollievo per i Forrester che si sentiranno finalmente liberi, ma la reazione di Deacon sarà ben diversa.

Sharpe riceverà i complimenti da Hope che si dirà fiera di lui per aver aiutato la polizia a catturare la donna. Nonostante le belle parole di sua figlia, però, Deacon si sentirà in colpa e dopo aver ripensato ai momenti trascorsi con Sheila deciderà di andare a trovarla in prigione. Sharpe chiederà subito alla sua amica come si sente dopo l'attacco di cuore che ha avuto e lei lo rassicurerà sulle sue condizioni di salute. "Devi sapere che non volevo questo" dirà Deacon, dispiaciuto per aver tradito la fiducia di Sheila facendo arrivare Ridge e gli agenti al Giardino. "Non odiarmi", supplicherà Sharpe emozionato con la signora Carter che gli dirà come dopo tutto quello che ha fatto per lei non potrebbe mai odiarlo.

Sheila riferirà poi a Deacon che non potrà mai dimenticare l'aiuto che ha ricevuto da lui e ripercorrerà tutti i momenti felici trascorsi insieme. "Vai e vivi la tua vita, non aspettarmi", dirà Sheila a Sharpe che scoppierà in lacrime.

L'imbarazzo di Katie di fronte a Bill e Carter

Alla Forrester Creations, intanto, Bill continuerà a mettere in difficoltà Katie dopo essersi dichiarato di fronte a Carter. "Mi ami ancora, non è vero?" chiederà Spencer alla donna che gli dirà che la presenza di Carter è imbarazzante.

Bill le ricorderà che è stata lei a chiedere che l'avvocato restasse in ufficio e aspetterà una risposta. A quel punto Katie gli dirà che non mancherà di rispetto a Carter. Nel frattempo, per Ridge arriverà una sorpresa inaspettata con l'arrivo di suo figlio Rj che lo abbraccerà e gli regalerà la sua liquirizia preferita della Danimarca.

Anche il ragazzo verrà a sapere che Sheila è stata finalmente arrestata e ne sarà molto felice.

L'ultima fuga di Sheila e la richiesta a Deacon

Nelle puntate precedenti, Ridge e Bill hanno escogitato un piano per mettere in trappola Sheila. Spencer ha finto di essersi innamorato di lei per guadagnarsi la sua fiducia e spingerlo a confessare il suo primo omicidio. Il piano è riuscito alla perfezione, ma poco prima dell'arresto Sheila è scappata ed è andata da Deacon a chiedergli di andare via con lei. Sharpe non si è sentito nelle condizioni di lasciare quello che aveva costruito e ha accettato di aiutare la polizia a catturare Sheila. D'accordo con Ridge, Deacon ha temporeggiato, intrattenendo la donna fino all'arrivo degli agenti al suo locale. Nonostante questo tradimento, i sentimenti di Sharpe nei confronti di Sheila sembrano sinceri, visto che dopo l'arresto l'uomo non ha esultato come tutti.