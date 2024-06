Nelle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, Hope deciderà di riassumere Thomas Forrester come capo stilista della linea Hope For The Future. Una decisione che la figlia di Brooke prenderà contro il parere del marito Liam. Questo creerà tensione nella coppia di coniugi anche se Hope farà presente di aver riassunto Thomas solo per non far fallire la sua linea di moda.

Hope a un bivio: riassumere Thomas o chiudere la HFTF

Hope si troverà a dover prendere una difficile decisione e che riguarderà il futuro della Hope For The Future. La linea a cui tiene tanto rischia di chiudere a causa del calo delle vendite sopraggiunto dopo l'allontanamento di Thomas.

L'unica soluzione per salvare la HFTF sarà quella di reintegrare Thomas nella squadra di lavoro. La decisione ultima sarà in mano a Hope, la quale sarà molto combattuta sul da farsi. Steffy sarà favorevole a far tornare il fratello in azienda, ma lascerà che sia Hope a prendere la decisione finale. La giovane Logan si troverà a un bivio, visto che sarà consapevole che sia Brooke che Liam sono invece contrari a un eventuale ritorno di Thomas alla Forrester.

Hope riassume Thomas contro il parere di Liam

Hope passerà giorni difficili a causa della crisi della Hope For The Future e ne parlerà anche con Liam il quale sarà basito quando verrà a sapere che lei sta valutando la possibilità di riassumere Thomas per evitare la chiusura della sua linea.

Tra i due coniugi ci sarà una discussione molto accesa, al termine della quale sembrerà che Hope abbia accantonato l'ipotesi di reintegrare Thomas nel suo gruppo di lavoro.

L'idea di dover chiudere la HFTF però, farà stare talmente male Hope che alla fine lei, contro ogni previsione e andando contro il marito, deciderà invece di riassumere Thomas come stilista di punta.

Quando lo verrà a sapere, Liam non reagirà affatto bene e ricorderà alla moglie come è andata a finire in passato ogni qualvolta lei ha dato una seconda possibilità a Thomas. Hope però, sosterrà che questa volta sia diverso, visto che il fratello di Steffy ha deciso di seguire un percorso psicoterapeutico serio per risolvere i suoi problemi.

Inoltre, Thomas sarà consapevole che lei e Steffy, al suo minimo errore, non esiteranno ad allontanarlo nuovamente dalla Forrester.

Cosa lega Hope e Thomas in Beautiful

Thomas e Hope continuano a essere legati uno all'altro nonostante tutte le macchinazioni e le malefatte orchestrate dal figlio di Ridge in tutti questi anni. Alla fine Hope è sempre pronta a dargli una seconda chance, convinta che il ragazzo ogni volta abbia compreso i suoi errori e sia cambiato. Questo perché Hope vuole in primis il bene di Douglas, il figlio di Thomas e della defunta Caroline Spencer e che lei ha adottato alla morte della nipote di Bill facendogli da madre a tutti gli effetti.