Alberto fuggirà con Federico nella puntata di Un posto al sole di lunedì 17 giugno. Le anticipazioni spiegano che Clara sarà disperata all'idea di poter perdere suo figlio, mentre Palladini sembrerà sempre meno lucido.

Nel frattempo, Ornella potrà ignorare che Luca è malato e inizierà a sorvegliarlo a distanza per controllare il suo lavoro. Il comportamento della dottoressa Bruni, tuttavia, non passerà inosservato e qualcuno potrebbe capire le sue intenzioni.

L'angoscia per Clara dopo la felicità del matrimonio

Il matrimonio di Clara ed Eduardo farà emozionare tutti, ma per i due sposi presto arriveranno ore di angoscia.

Alberto Palladini non si rassegnerà all'idea di non poter vedere suo figlio e il sapere che Federico entrerà nel programma di protezione lo spingerà a compiere un'azione avventata. L'avvocato, infatti, prenderà il bambino e fuggirà con lui, gettando Clara nella più cupa disperazione. La donna non potrà pensare di aver perso suo figlio e tutti gli amici si stringeranno attorno a lei per risolvere questa brutta situazione. Le trame non spiegano dove andrà Alberto e trovarlo non sarà facile. Palladini sarà poco lucido e questo spaventerà molto Clara.

La paura di Ornella per la malattia di Luca

Non mancherà lo spazio riservato ad Ornella Bruni, sempre più scossa da quello che ha scoperto su Luca De Santis.

Sapere che il primario del San Filippo ha l'Alzheimer non farà stare tranquilla Ornella che temerà una distrazione del suo collega sul lavoro. Visto che Luca non avrà nessuna intenzione di rinunciare al suo importante incarico, Ornella inizierà a seguirlo e osservarlo da lontano, per intervenire in caso di pericolo. Il comportamento della dottoressa, tuttavia, non passerà inosservato e qualcuno potrebbe accorgersi che sta tenendo Luca sotto osservazione.

Clara era fuggita con Eduardo qualche mese fa

Alberto sta ripagando Clara con la sua stessa moneta. Tempo fa, infatti, è stata la donna a fuggire con il piccolo Federico, togliendo a Palladini la possibilità di rivedere suo figlio. Clara era fuggita con Eduardo, all'epoca latitante, pronta a rifarsi una vita con lui lontano dall'Italia e con dei documenti falsi.

Alberto ha passato delle settimane nella più totale disperazione, tanto che non riusciva neanche a lavorare. In questo periodo buio Niko lo ha aiutato molto ed è stato l'unico a sostenerlo. Alla fine Clara si è resa conto del grave errore che stava commettendo ed è tornata a casa.

Nel caso di questa fuga non si esclude che tutto possa risolversi nel giro di poche ore. Essendo un avvocato, infatti, Alberto potrebbe rendersi subito conto che il suo modo di fare rischia di essere controproducente.