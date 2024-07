Liam affronterà Hope dopo aver saputo da Steffy del suo avvicinamento a Thomas nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che Liam sarà diretto con sua moglie: "Provi dei sentimenti per lui?". Hope litigherà con suo marito e difenderà il suo diritto di lavorare con lo stilista, anche se Liam le chiederà ancora di interrompere ogni rapporto con lui. Alla fine Hope riuscirà a rassicurarlo sui suoi sentimenti e sembrerà tornare il sereno.

I dubbi di Steffy influenzeranno Liam

Steffy e Liam trascorreranno dei momenti piacevoli insieme ricordando quando erano una famiglia felice.

Subito dopo, però, Steffy non potrà trattenersi dal dire al suo ex di aver visto Hope in atteggiamenti ambigui con Thomas. Liam tenterà di addossare la colpa allo stilista, ma Steffy sarà pronta a difendere suo fratello: "Hope lo guardava negli occhi, gli accarezzava le mani". Liam sarà sconvolto, soprattutto pensando che poco tempo prima sua moglie e Thomas sono partiti da soli. Spencer tornerà a casa deciso ad affrontare sua moglie, mentre Hope si troverà in ufficio con Thomas, sfogandosi sulla mancanza di comprensione di Liam. La figlia di Brooke spiegherà che vorrebbe più fiducia da parte di suo marito che invece non le lascia spazio e non la appoggia totalmente nel suo lavoro. Hope dirà a Thomas che è arrivato il momento di parlare con Liam della sua gelosia, ignara del fatto che l'uomo la stia già aspettando per raccontarle cosa ha sentito da Steffy.

Le ragioni di Hope e la rabbia di Liam

Hope esordirà parlando dell'importanza della fiducia in un rapporto e Liam inizierà ad innervosirsi: "Te l'ho sempre data, ma forse mi sbagliavo". Spencer spiegherà di aver appena visto Steffy e Hope rinfaccerà al marito la sua libertà di poter vedere l'ex mentre a lei non è concesso lavorare in tranquillità con Thomas.

Liam sarà sincero con Hope e le dirà tutto quello che ha visto Steffy, facendola andare su tutte le furie. I due coniugi inizieranno a litigare perché Liam difenderà la buona fede di Steffy, concentrata solo sul proteggere suo fratello, mentre Hope la considererà solo una pettegola. Liam dirà a sua moglie che è stata vista accarezzare le mani di Thomas e la metterà alle strette: "Provi dei sentimenti per lui?".

Hope giurerà di non provare nessun sentimento per Thomas. Spencer chiederà ancora una volta a sua moglie di interrompere il lavoro con lo stilista, ma lei continuerà a difendersi. Hope giurerà di amare solo Liam e insisterà così tanto da convincerlo. I due si abbracceranno e si perdoneranno a vicenda.

L'incontro di Liam e Steffy

Nelle puntate precedenti, Steffy ha visto Hope e Thomas molto vicini e non ha esitato ad affrontare subito la figlia di Brooke. Preoccupata per i progressi fatti da suo fratello, Steffy ha chiesto a Hope di stare lontana da Thomas per evitare che possa ricadere nella sua ossessione. La figlia di Taylor è stata molto dura con Hope, ma ha evitato di parlare di quello che ha visto per tutelare il suo matrimonio. Quando era in compagnia di Liam e ha sentito Hope annullare l'ennesima cena in famiglia per stare con Thomas, però, Steffy non ha più resistito.