Liam e Steffy avranno un momento di nostalgia con Kelly: "È così divertente quando stiamo insieme come una famiglia". Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful vedranno Hope sempre più vicina a Thomas, mentre Liam troverà in Steffy una confidente. Spencer, tuttavia, sarà senza parole quando Steffy gli dirà che secondo lei Hope prova dei sentimenti per Thomas.

La piccola Kelly felice con Liam e Steffy

Liam sarà sempre più insofferente per la sua situazione con Hope e tra lui e Steffy ci sarà un momento di nostalgia. Tutto avrà inizio quando Liam andrà a trovare la sua ex e Kelly per condividere alcuni momenti.

I tre mangeranno dei biscotti e saranno in armonia: "È così divertente quando stiamo insieme come una famiglia", dirà la piccola Kelly. Liam porterà la bambina a letto e poi si fermerà ancora a parlare con Steffy, ricordando i tempi felici trascorsi insieme. Spencer non potrà fare a meno di ripensare alla nascita di Kelly e a quanto abbia riempito le loro vite. L'armonia sarà interrotta da una telefonata di Hope che informerà Liam di doversi trattenere ancora una volta in ufficio con Thomas a causa del troppo lavoro. Spencer cambierà improvvisamente umore quando sua moglie annullerà l'ennesima cena e si sfogherà con Steffy. Liam ammetterà di non essere affatto tranquillo sapendo che Hope è in compagnia di Thomas, ma questo infastidirà la figlia di Ridge.

La sfogo di Steffy: 'Hope prova qualcosa per Thomas'

Steffy sarà irritata nel sentire le lamentele di Liam su suo fratello e non riuscirà a trattenersi. "Perché dai per scontato che il problema sia Thomas? Forse è Hope!". Steffy si scuserà con Liam, ma subito dopo lo gelerà con un'amara verità: "Credo che tua moglie provi dei sentimenti per Thomas".

Nel frattempo, a preoccuparsi per sua figlia sarà anche Brooke che avrà una discussione con Taylor. L'amicizia tra le due protagoniste sembrerà incrinarsi, visto che Brooke ammetterà di non credere al cambiamento di Thomas. Taylor si dirà delusa dalla signora Logan, perché pensava che fossero dalla stessa parte.

I dubbi di Steffy sono fondati

Nelle puntate precedenti Steffy ha sorpreso Hope e Thomas molto vicini. La figlia di Ridge ha sentito Hope tessere le lodi di suo fratello e l'ha vista prendergli la mano. Steffy ha affrontato duramente Hope, ricordandole quanto ha sofferto Thomas a causa sua e l'ha anche accusata di essere diventata come Brooke. Hope ha rassicurato Steffy sul fatto che tra lei e Thomas c'è solo un rapporto di lavoro, ma in realtà la donna ha mentito. I pensieri di Hope su Thomas sono diventati sempre più insistenti e, sebbene tra loro non sia ancora successo nulla, sono stati vicini a scambiarsi un bacio a San Francisco.