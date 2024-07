Kemal vedrà sua figlia Deniz per la prima volta nelle puntate della seconda stagione di Endless Love, ma non saprà di essere suo padre. Le anticipazioni raccontano che Zeynep sarà costretta ad andare a cena dai suoi per festeggiare il ritorno in libertà di Kemal e porterà con sé la figlia di Nihan, di cui si sta occupando per conto di Emir. La ragazza racconterà alla sua famiglia che sta lavorando come babysitter. Quando Deniz inizierà a piangere, Kemal correrà a calmarla, pensando che si tratti solo della figlia dei clienti di Zeynep.

Il ritorno in libertà di Kemal e la bugia di Zeynep

Kemal tornerà in libertà dopo aver scontato un anno di carcere per aver sparato a Emir e la signora Fehime organizzerà una cena di famiglia per festeggiare. La donna avrà accanto Asu, che la aiuterà nella preparazione della cena e telefonerà a Zeynep, raccomandandole di non mancare al grande evento. Zeynep, però, si troverà in una situazione difficile perché dovrà occuparsi della figlia di Nihan. Dopo aver rapito la bambina, Emir affiderà la piccola Deniz alle cure di Zeynep e lei racconterà ai suoi genitori che sta lavorando come babysitter. Fehime non accetterà nessuna scusa da Zeynep e pretenderà la sua presenza alla cena, a costo di farla licenziare.

A quel punto la sorella di Kemal non avrà altra scelta che presentarsi a casa dei suoi con la bambina, fingendo che sia la figlia dei suoi clienti.

La piccola Deniz a casa dei Soydere

La famiglia Soydere accoglierà la piccola Deniz con gioia ed entusiasmo, e la cena sembrerà proseguire nel migliore nei modi. Sarà presente anche Tarik, che coglierà l'occasione per riavvicinarsi a Kemal e alla famiglia nonostante Fehime abbia espresso più volte di non approvare Banu come nuora.

A un certo punto, nel corso della serata, la piccola Deniz scoppierà a piangere e Kemal andrà nella sua stanza. Alla vista di Soydere la bambina si calmerà immediatamente e afferrerà il dito di Kemal. Quest'ultimo guarderà la bambina con affetto, ignaro di essere con sua figlia. Intenerito, Kemal sarà sul punto di prendere in braccio Deniz, ma proprio in quel momento Zeynep entrerà nella stanza e lui cambierà umore, Soydere non riuscirà ancora a perdonare la sorella per avergli nascosto la sua relazione con Emir.

Tutto è cambiato per Tarik dopo l'arresto di Kemal

Tarik ha rivoluzionato la sua vita dopo che Kemal ha sparato a Emir. Durante la permanenza in prigione del fratello, Tarik non ha più lavorato per Emir e si è ritrovato a ricominciare da zero. Dopo aver sposato Banu in segreto, ha avviato un'attività di vendita di auto, ma ha continuato a mentire alla sua famiglia. Tarik continua a raccontare a Fehime e Huseyin che i suoi affari vanno molto bene, invece è sommerso dai debiti. Banu e il marito hanno gravi problemi economici, ma per il momento nessuno ne è al corrente.