Jana vedrà Jimena ridere dopo l'aborto e quindi sospetterà di lei nelle puntate de La Promessa in onda il 16 e 17 luglio. Le anticipazioni spiegano che Abel sarà pronto a intervenire per rassicurare Jana, ma anche Cruz avrà dei dubbi su sua nuora. Nel frattempo, Margarita di darà da fare per ottenere i documenti delle quote del palazzo. Infine, Pelayo e Catalina avvieranno la loro attività di vendita delle marmellate, ma Petra sarà pronta a tenerli d'occhio.

Jimena sarà sollevata all'idea di non dover più mentire

Manuel sarà sconvolto dall'aborto di Jimena e nulla sembrerà consolarlo.

Dopo la perdita del figlio, infatti, il marchesino temerà di non poter dare più un erede alla sua famiglia. Nonostante Abel rassicuri tutti sul fatto che la donna potrà concepire, infatti, Manuel non avrà nessuna intenzione di stare ancora in intimità con lei. Jana proverà a consolare il marchesino, mentre Jimena si sentirà molto sollevata. La donna si dirà soddisfatta per il piano ben riuscito, visto che tutti hanno creduto al finto aborto e si sentirà libera dalla grande menzogna della gravidanza. Abel e Mercedes, tuttavia, inviteranno Jimena ad essere molto prudente e a fingere bene la sua sofferenza per la perdita del bambino. Nonostante le raccomandazioni di sua madre, l'indomani Jimena scenderà a pranzo come se nulla fosse e questo inizierà ad insospettire Cruz.

La marchesa chiederà a Petra di tenere d'occhio suo nuora e scoprire se stia fingendo.

Margarita verso le quote de La Promessa

Ci sarà spazio anche per Margarita che dopo aver vinto a poker le quote de La Promessa si darà da fare per far valere i suoi diritti. La madre di Martina inizierà a pungolare Lorenzo per ottenere i documenti che ha vinto, ma non sarà così semplice.

Martina rimprovererà sua madre per il comportamento scorretto nei confronti dei marchesi. Nel frattempo, anche Jana inizierà a sospettare di Jimena perché la vedrà sorridere nonostante il momento di sofferenza che dovrebbe attraversare.

La ragazza, tuttavia, sarà rassicurata da Abel che riuscirà a convincerla che si è sbagliata.

Infine, il progetto delle marmellate inizierà a prendere forma e Pelayo informerà Catalina di aver trovato i primi acquirenti: un importante hotel di Madrid. Petra, tuttavia, convincerà Feliciano a farsi consegnare la busta con l'indirizzo di spedizione dei prodotti. Cosa avrà in mente l'assistente di Cruz?

La sofferenza della famiglia Lujan

Nelle puntate precedenti, Jimena ha messo in atto il piano suggeritole da Mercedes. Teresa è entrata nella sua stanza e ha trovato una grande macchia si sangue sul suo letto. Dopo l'allarme della cameriera, tutti sono accorsi in stanza e Abel ha chiesto di restare da solo con Jimena. Il medico ha chiesto alla ragazza di simulare un raschiamento uterino per rendere tutto più credibile e poco dopo ha annunciato alla famiglia l'aborto della paziente. I de Lujan hanno quindi vissuto un momenti di profondo dolore per la perdita dell'erede del marchesato.