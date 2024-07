Il 25 luglio si concluderà la prima delle due edizioni di Temptation Island che Mediaset ha in programma per il 2024; l'altra sarà trasmessa in tv nel mese di settembre ma verrà registrata a fine estate sempre in Sardegna. In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato i fan sul cast che animerà le nuove puntate: secondo il blogger le coppie potrebbero essere composte sia da non famosi che da vip, in particolare da qualche ex partecipante di Uomini e donne over.

Indiscrezioni sulle puntate in onda a settembre

Il finale della stagione di Temptation Island che sta facendo compagnia al pubblico di Canale 5 dal 21 giugno scorso sarà trasmesso giovedì 25 luglio (il giorno prima andrà in onda la quinta puntata) ma i fan non devono disperare perché la redazione è già al lavoro per l'edizione di settembre.

Ai follower che su Instagram gli hanno chiesto se è a conoscenza di qualche novità sul cast che animerà la prossima stagione del reality-show Lorenzo Pugnaloni ha risposto così: "Dovrebbero esserci sempre coppie sconosciute e tre i tentatori potremmo ritrovare volti noti di Uomini e donne (come è accaduto con l'ex corteggiatore Carlo Marini, ndr)".

Il ragazzo, però, non se la sente di escludere la presenza di qualche personaggio noto nella nuova edizione e per questo ha aggiunto: "Nel cast forse ci sarà qualche coppia conosciuta, magari da U&D over".

Il periodo di partenza su Canale 5

Pugnaloni ha anche confermato che a condurre la prossima edizione di Temptation Island sarà Filippo Bisciglia e che la messa in onda è prevista tra la metà e la fine di settembre.

Il ragazzo non ha fatto i nomi dei componenti delle coppie di Uomini e donne che potrebbero partecipare al reality-show ma tra questi potrebbero esserci personaggi che si sono innamorati agli Elios di recente e che ora si sentono pronti a mettere alla prova il loro rapporto.

Già in passato si è vociferato della possibile presenza di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza nel cast del format estivo di Canale 5, quindi se la redazione dovesse scegliere qualcosa coppia conosciuta loro due potrebbero essere presi in considerazione.

Epilogo in arrivo per i 12 fidanzati ancora in gioco

Il cast della prossima edizione di Temptation Island non sarà ufficializzato prima dell'inizio di settembre (o comunque dopo il via alle registrazioni delle nuove puntate), quindi per ora i fan possono restare concentrati su quello che andrà in onda da qui al 25 luglio.

Mancano tre appuntamenti al finale di una stagione del reality di grande successo e i telespettatori conoscono l'epilogo del viaggio nei sentimenti di una sola coppia, ovvero quella formata da Christian e Ludovica.

Nel corso delle puntate che saranno trasmesse in tv il 18, il 24 e il 25 luglio, dunque, gli addetti ai lavori dovranno svelare le decisioni che i fidanzati ancora in gioco hanno preso al falò di confronto definitivo.

Jenny e Tony, Raul e Martina, Siria e Matteo, Alex e Vittoria, Alessia e Lino, Gaia e Luca: sono questi i protagonisti che nei prossimi giorni dovranno decidere se tornare a casa insieme oppure separatamente.