Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne annunciano due graditi ritorni nel parterre. Venerdì 22 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha svelato i nomi di due dame confermate per l’edizione 2025/26: Gemma Galgani e Sabrina Zago. Le due protagoniste torneranno a mettersi in gioco per cercare l’amore sul piccolo schermo nelle puntate in onda dal 22 settembre alle 14:45. Flavio Ubirti, invece, sarà uno dei nuovi tronisti.

Gemma Galgani torna a cercare l'amore a Uomini e Donne

Sabrina Zago e Gemma Galgani tenteranno anche nella nuova stagione di trovare l’amore.

Le due dame non sono state particolarmente fortunate negli ultimi mesi, viste le loro frequentazioni. La dama torinese è rimasta delusa da Fabio, dopo alcune segnalazioni sul suo conto. La stessa cosa è accaduta durante la frequentazione con Orlando. In seguito, Gemma ha frequentato Arcangelo, che però ha preferito concentrarsi su altre dame del parterre.

Sabrina Zago è confermata nel parterre over

Nelle puntate che verranno trasmesse dal 22 settembre su Canale 5, i telespettatori potranno seguire anche le vicende sentimentali di Sabrina Zago. Esattamente come Gemma, anche la dama emiliana non ha avuto un anno semplice dal punto di vista amoroso. Tre cavalieri che ha frequentato hanno poi trovato l’amore con altre dame dopo la fine della loro storia con lei: Gabriele, Giuseppe e Guido.

Questi tre sono andati via rispettivamente con Tiziana, Rosanna e Gloria. Dal momento che sia Gemma che Sabrina rientreranno nel parterre, è evidente che saranno ancora single, ma non è detto che durante l’estate abbiano riallacciato i rapporti con qualche protagonista della trasmissione. Per scoprire come hanno trascorso le vacanze le dame, occorrerà attendere le prime registrazioni di Uomini e Donne previste per il 26 e 27 agosto o eventuali anticipazioni. Nel frattempo, è emersa anche una interessante anticipazione sul trono classico: Flavio Ubirti sarà uno dei nuovi tronisti. Il single è un volto noto ai telespettatori, avendo partecipato come tentatore all’ultima edizione di Temptation Island.

Il parterre over 2025/26: incerto il rientro di Ida Platano

Nel frattempo, cresce l’attesa per scoprire chi rientrerà in trasmissione per cercare l’amore. Non è chiaro se Ida Platano deciderà di rimettersi in gioco in televisione. C’è anche curiosità per la conoscenza fra Cosimo e Tina Cipollari, che quest’estate hanno pubblicato qualche video insieme mentre erano a Roma. Non è detto che possano esserci novità nella loro frequentazione. Alessio, invece, potrebbe tornare nel parterre, poiché non è trapelata alcuna notizia in merito a nuove conoscenze durante l’estate. L’attenzione dei telespettatori, inoltre, è rivolta anche verso alcune delle ultime coppie che hanno lasciato la trasmissione insieme, ma che non hanno rilasciato dichiarazioni molto chiare riguardo alla loro situazione attuale: Giuseppe e Rosanna, e Marcello e Giada.