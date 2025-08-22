Le nuove puntate di Uomini e Donne inizieranno lunedì 22 settembre alle 14:45 su Canale 5, ma già un mese prima è trapelato il nome del primo tronista del dating show. Le anticipazioni dell’edizione 2025/26 annunciano che Flavio Ubirti sarà uno dei single che si siederanno sul trono. La notizia è stata diffusa nella mattinata di venerdì 22 agosto ed è stata riportata da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Flavio è un volto noto ai telespettatori, essendo uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island.

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Il primo tronista certo di Uomini e Donne, che inizierà il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi per l'edizione 2025/26, sarà Flavio Ubirti. Quest’ultimo ha conquistato i telespettatori di Temptation Island, che lo hanno notato fin da subito tra i corteggiatori arrivati nel villaggio in Calabria per mettere in discussione i sentimenti delle fidanzate verso i rispettivi compagni. Pugnaloni ha precisato un dettaglio importante attraverso un post sul suo profilo Instagram, rivelando di aver già annunciato nel mese di luglio che Flavio sarebbe stato uno dei tronisti delle nuove puntate.

Spazio a Temptation Island nelle prime due registrazioni di Uomini e Donne

Nel frattempo, sono emersi altri dettagli sulle prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 22 settembre sul piccolo schermo. Le riprese avverranno martedì 26 e mercoledì 27 agosto. Durante queste due giornate sarà dato ampio spazio agli ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Sempre Lorenzo Pugnaloni ha rilasciato una dichiarazione in una sua storia Instagram, nella quale ha specificato che Flavio non sarà l’unico volto noto della trasmissione di Filippo Bisciglia a presenziare nel dating show. Al momento non è stato chiarito se ci sarà una tronista tra le ex fidanzate che si sono lasciate o tra le corteggiatrici che si siederanno accanto a Ubirti.

Occorrerà quindi attendere le riprese previste a fine agosto per chiarire questo aspetto.

I protagonisti del parterre over 2025/26: Gemma torna

Nella nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi torneranno anche volti noti del parterre. Grande attesa quindi per scoprire cosa è accaduto durante l’estate a Gemma Galgani, che tornerà a sedersi nel parterre. Incerta, invece, la presenza di Ida Platano. Fra i cavalieri, potrebbero tornare Arcangelo e Alessio, che potrebbero essere ancora single. Fra le protagoniste della stagione 2024/25 va ricordata Sabrina Zago, che non è riuscita a trovare l’amore nella trasmissione e potrebbe quindi rimettersi in gioco. Gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, intanto, sono stati confermati.