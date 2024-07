Nelle puntate della soap tv The Family che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto alle 14:45 Devin avrà problemi a inserirsi nella famiglia Soykan perché Hulya invaderà la sua vita privata. Yagmur invece verrà aggredita da Serhat , ma la sorella della psicologa riuscirà a salvarsi. Spazio anche alle vicende di Aslan , che dovrà aprire la cassaforte nell'ufficio di suo padre.

Hulya invade la vita privata di Devin

Hulya non ha accettato che suo figlio ha sposato Devin e continuerà a mettere i bastoni fra le ruote alla nuora.

La psicologa farà fatica a inserirsi nella famiglia di suo marito, anche per colpa delle continue intromissioni di sua suocera, che oltrepasserà i limiti. Hulya trasferirà grosse somme di denaro sul conto di Devin e lascerà trapelare la notizia che la moglie di Aslan ha rifiutato il cognome dei Soykan, scatenando sui social media una rivolta contro la ragazza. L'episodio inoltre creerà anche tensione in famiglia.

Serhat rintraccia Yagmur e la aggredisce

Nel frattempo Serhat riuscirà a rintracciare Yagmur e la aggredirà, ma la sorella di Devin riuscirà a scappare. Ibrahim intanto farà in modo che Aslan sia costretto ad aprire la cassaforte nell'ufficio di suo padre e prenderà la lettera che aveva scritto per ognuno dei suoi figli.

Lo zio di Aslan inoltre cercherà di convincere suo nipote a non vendere le sue quote dei casinò online in Romania. Al contempo anche Hulya verrà informata della cosa e Ibrahim vorrà prendere in mano le redini della famiglia Soykan. Spazio anche alle vicende di Leyla che incontrerà Devin a cena e la convincerà a non rinunciare a combattere per il suo amore.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cihan va nello studio di Devin

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Canale 5 Cihan si era presentato nello studio di Devin con un falso nome e aveva chiesto alla psicologa di fargli una seduta. La compagna di Aslan si era però accorta che il paziente di fronte a lei era in realtà il maggiore dei fratelli Soykan e si era rifiutata di averlo come assistito.

Successivamente Devin aveva cambiato idea e aveva iniziato a offrire terapia a suo cognato, scoprendo dettagli sull'infanzia dei due fratelli e sul comportamento che Hulya aveva avuto con i suoi figli. E mentre Yagmur cercava di curare i suoi problemi con la dipendenza di sostanze stupefacenti, Aslan aveva conosciuto il padre della sua compagna e la sua seconda moglie. Hulya intanto non aveva accettato la relazione fra suo figlio e la psicologa e si era presentata a sorpresa nel suo studio, ma Devin era riuscita a tenerle testa e a farle capire di non essere intimorita dal suo atteggiamento.