Sheila avrà un nuovo piano per uscire di prigione nelle puntate di Beautiful in onda dal 2 all'8 settembre. Le anticipazioni spiegano che la donna convocherà Jack in carcere e gli chiederà di diventare il suo avvocato, visto che è uno dei migliori penalisti della California. L'uomo sembrerà titubante, ma Sheila insisterà, ricordandogli che sono soli entrambi, proprio come quando si amavano.

La visita in carcere di Jack

Sheila non si perderà d'animo e, anche se sembrerà doversi rassegnare a trascorrere il resto della sua vita in prigione, avrà un nuovo piano.

Nel dettaglio, la signora Carter ricorrerà al passato e alle sue armi di seduzione per manipolare Jack. Quest'ultimo accetterà la richiesta di incontrare Sheila e si presenterà in carcere per capire cosa vuole la donna da lui. “È così bello rivederti, Jack”, esordirà Sheila, provando a fare leva sulla nostalgia, ma l'uomo starà sulle sue. Jack farà per andare via, ma la madre di Finn lo implorerà di restare e di ascoltarla. Sheila racconterà di quando Finn le ha salvato la vita in ospedale: “Avrebbe potuto lasciarmi morire ma non l'ha fatto”. La signora Carter si dirà fiera del figlio che lei e Jack hanno concepito e lui deciderà di ascoltare quello che la donna ha da dirgli.

Sheila pronta a combattere ancora

Sheila chiederà a Jack un'alleanza: “Possiamo aiutarci a vicenda”. Lui, sembrerà non aver intenzione di assecondare la donna che vorrebbe la sua assistenza legale. Jack sarà molto chiaro e spiegherà che sarebbe folle provare a far uscire Sheila di prigione dopo tutto quello che ha fatto. La detenuta non si arrenderà e inizierà a tessere le lodi di Jack, sottolineando che è uno dei migliori avvocati penalisti della California.

Sheila, inoltre, ricorderà i momenti di passione vissuti insieme e dirà che per lei non è cambiato nulla. “Sei di nuovo solo, proprio come me”, concluderà la donna, mentre Jack continuerà ad essere distante. L'uomo spiegherà di essere andato da Sheila solo per chiederle di lasciarlo in pace, ma lei insisterà sul fatto che esiste ancora un legame speciale tra loro.

“Sei la mia unica speranza”.

La trappola di Ridge e Bill

Nelle puntate precedenti, Sheila è finita in prigione grazie ad un piano architettato da Ridge, Bill e la polizia. La donna ha confessato a Spencer il suo primo omicidio dopo aver ricevuto la proposta di nozze da Bill, ignara di essere caduta nella sua trappola. Sheila ha capito troppo tardi di essere stata ingannata, ma non si è persa d'animo ed è fuggita da Deacon supplicandolo di scappare con lei. Questa volta, però, neanche Sharpe si è schierato dalla sua parte e Sheila ha dovuto arrendersi all'arrivo degli agenti. Al momento, la donna non ha nessuna speranza di tornare in libertà e, come ha spiegato a Jack, soltanto lui potrebbe trovare un modo per aiutarla. Il padre di Finn sembra voler rifiutare la proposta di Sheila, ma si trova in un momento molto delicato. Li lo ha lasciato e suo figlio gli parla appena.