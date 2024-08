Devin perderà il figlio che ha in grembo nelle prossime puntate di The Family. Le anticipazioni spiegano che per salvare la vita ad Aslan, la protagonista sparerà contro Cihan. La psicologa non riuscirà a superare il trauma e questo si ripercuoterà anche sulla sua gravidanza, tanto che avrà un aborto spontaneo.

Cihan furioso con la sua famiglia

I guai per la famiglia Soykan non finiranno e presto a turbare gli equilibri sarà il passato di Cihan. Quest'ultimo scoprirà di essere stato adottato, ma soprattutto capirà che Yusuf ha ucciso la sua mamma naturale.

L'uomo sarà furioso con tutta la famiglia e si vendicherà puntando la sua arma contro il fratello. Cihan sparerà ad Aslan colpendolo in pieno petto e sarà pronto a premere ancora il grilletto, ma sarà fermato da Devin. La donna arriverà appena in tempo per impedire il peggio, ma userà la sua pistola contro Cihan che cadrà accanto a suo fratello. Questo episodio segnerà per sempre la vita di Devin che mai avrebbe immaginato di poter sparare a qualcuno. Le conseguenze del suo gesto non si limiteranno ai sensi di colpa, perché quando Devin correrà in ospedale con Cihan avrà dei forti dolori e perderà il suo bambino.

Devin verso una nuova vita

L'aborto spontaneo di Devin sarà difficilissimo da superare per lei.

La psicologa vivrà un periodo di profonda crisi e cadrà in depressione. Tutto cambierà nella vita di Devin che metterà in discussione anche se stessa e il suo matrimonio. La protagonista vorrà ricominciare una vita lontano dai Soykan e da Aslan, tanto che avrà intenzione di chiedere il divorzio da lui. Per Devin, tuttavia, sarà molto complicato ottenere quello che desidera, perché Aslan userà il suo potere per farle terra bruciata intorno.

I tanti avvocati contattati da Devin si rifiuteranno di assisterla, soprattutto per timore nei confronti della potente famiglia contro cui dovrebbero agire.

La notizia della gravidanza

Devin si è accorta di aspettare un bambino quasi per caso, subito dopo l'attentato che Ilyas ha architettato contro i Soykan. Tutta la famiglia è andata in ospedale per i dovuti accertamenti ed in questa occasione dalle analisi del sangue di Devin è risultata la sua gravidanza.

A dare la notizia alla donna è stata l'infermiera di Seher, Cemre, e in un primo momento Devin ha tenuto per sé questa informazione. Quando è giunto il momento opportuno, Devin ha parlato con Aslan del bambino che stava per arrivare, esprimendo però anche la sua grande paura. Soykan ha promesso alla moglie più serenità e le ha garantito un futuro migliore per lei e per il suo bambino.