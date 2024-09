Taylor temerà un ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke con il ritorno di Rj nelle puntate di Beautiful dal 9 al 15 settembre . Le anticipazioni spiegano che Liam troverà in Steffy una valida confidente e le spiegherà che forse Hope prova dei sentimenti per Thomas. Infine, Sheila continuerà a manipolare Jack, mentre Bill si impegnerà per riconquistare Katie.

Liam si confiderà con Steffy

Alla Forrester Creations ci sarà molta emozione per l'arrivo inaspettato di Rj. Taylor non potrà nascondere la sua preoccupazione a Thomas, confidandogli che teme un ritorno di fiamma tra Forrester e Brooke adesso che è tornato il loro unico figlio.

Ridge sarà entusiasta e spingerà suo figlio ad unirsi all'azienda di famiglia. Nel frattempo, Liam andrà a parlare con Steffy e la sorprenderà in un momento con Finn. Alla sua ex, Spencer confiderà le sue paure sul ritorno di Thomas come stilista della Hope for the future, ma lei proverà a rassicurarlo. Steffy sarà pronta a mettere la mano sul fuoco per il cambiamento di suo fratello, ma Liam rivelerà che forse è Hope a provare dei sentimenti per Thomas. Ci sarà ampio spazio anche per Katie che si lascerà andare tra le braccia di Carter, ma questo non basterà a rassicurare l'avvocato. Carter, infatti continuerà a temere la rivalità con Bill e non avrà tutti i torti. Spencer, infatti, si dirà deciso a riconquistare il cuore di Katie e farà di tutto per convincerla di non avere occhi che per lei.

Il nuovo piano di Sheila per tornare in libertà

Sheila in prigione penserà ad un modo per tornare in libertà, ma questa volta avrà bisogno di un ottimo avvocato. A questo proposito, la donna chiamerà Jack e facendo leva sul sentimento che li legava un tempo proverà a convincerlo a difenderla legalmente. Il padre di Finn non vorrà saperne più, ma Sheila non si arrenderà.

La signora Carter proverà a manipolare il suo ex pur di avere una speranza di uscire dal carcere, ma non sarà facile. A far visita a Sheila sarà anche Steffy che non perderà occasione per ribadirle il suo risentimento. Sheila non si lascerà abbattere dalle parole di sua nuora e prometterà che prima o poi riuscirà a riconquistare la fiducia di Finn .

Chi avrà la meglio tra Carter e Bill?

Nelle puntate precedenti, Katie sembrava aver voltato definitivamente pagina con Carter. La donna ha trovato nell'avvocato un uomo affascinante che ama solo lei e che non le fa temere il confronto con le altre. Bill ha facilitato molto l'avvicinamento tra Katie e Carter, perché lui ha dovuto recitare la parte del nuovo fidanzato di Sheila per incastrarla. Quando il piano di Bill è stato portato a termine, tuttavia, Katie è rimasta senza parole e non ha potuto fare a meno di baciare il suo ex , fiera dell'operazione che aveva concluso. Katie ha spiegato a Bill che nella sua vita ormai c'è Carter, ma Spencer non si arrenderà così facilmente. Chi sceglierà Katie?

Con Carter c'è molta passione e lui la fa stare bene, ma il cuore di Katie ha battuto per Bill per molto tempo. C'è anche da dire che Katie ha sofferto molto a causa di Spencer che provava dei sentimenti anche per sua sorella Brooke.