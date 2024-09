Nella serata di domenica 22 settembre andrà in onda una nuova puntata della soap tv La rosa della vendetta. Le anticipazioni dell'episodio annunciano un colpo di scena: Gulcemal rivelerà il suo passato a Deva. Sahin confesserà alla sua amata di avere ucciso Mustafa e di essere stato cresciuto da Gara.

Nel frattempo, Vefa verrà a sapere che Mert è l'ex fidanzato di Deva e si infurierà. Spazio anche alle vicende di Zafer, che riuscirà ad avere un finanziamento per il suo progetto.

Gulcemal confessa a Deva di avere ucciso il padre di Armagan

Deva si metterà in contatto con Gara dopo circa un mese dalla sua partenza per una località sconosciuta.

La figlia di Ibrahim telefonerà alla donna per scusarsi per non averla salutata prima di andarsene dalla casa di Sahin. Nel frattempo, Deva non vorrà fare sapere il suo nuovo indirizzo e apprenderà che Gulcemal ha passato un brutto periodo in sua assenza: si è rintanato in camera sua senza mai uscire. Successivamente, Deva si recherà al maneggio di Gulcemal e riceverà un invito a cena da Sahin. Gulcemal approfitterà della cena per essere sincero, una volta per tutte, con la ragazza. Sahin prenderà coraggio e rivelerà il suo passato: confesserà di avere ucciso Mustafa Pehlivan, il secondo marito di Zafer e padre di Armagan. Inoltre, l'imprenditore racconterà anche di avere vissuto per strada, finché Gara non l'ha accolto.

Intanto, Gulcemal spiegherà in che modo è riuscito a guadagnare molto denaro: quando lavorava sulle navi ha salvato la vita a un uomo benestante, che per gratitudine gli ha fornito gli strumenti necessari per diventare ricco.

Il progetto di Zafer viene finanziato, ma dietro la fondazione c'è Gulcemal

Nel frattempo, Zafer sarà entusiasta perché verrà a sapere dal primo cittadino che il suo progetto è stato finanziato anche da una fondazione.

La signora Pehlivan, intanto, ignorerà che dietro alla misteriosa fondazione c'è Gulcemal. Alla villa di Sahin, intanto, ci sarà ancora la caccia alla spia che sta passando le informazioni a Zafer. Gulcemal e Vefa proseguiranno le indagini e Sahin ipotizzerà che possa essere Mert a fare il doppio gioco.

Vefa, intanto, scoprirà la verità: Mert è la spia ed è l'ex fidanzato di Deva.

Il braccio destro di Gulcemal, quindi, si infurierà con il marito di Gulendam e lo aggredirà.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Armagan ha trovato una foto di Zafer insieme a due bambini

Nelle precedenti puntate de La rosa della vendetta andate in onda su Canale 5, Armagan ha trovato una fotografia di sua madre insieme a due bambini e ha chiesto a Zafer informazioni.

Nel frattempo, il giovane Pehlivan ha iniziato a indagare e ha pensato che Gulcemal fosse suo fratello, ma da parte di padre. Spazio anche alle vicende di Gulendam, che ha abortito e ha tenuto suo marito Mert all'oscuro della cosa.