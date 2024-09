Lara continuerà a sognare una vita con Roberto e il piccolo Tommaso nelle puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 settembre. Le anticipazioni spiegano che quando Ferri capirà le intenzioni di Lara sarà pronto ad umiliarla come ai vecchi tempi. Inoltre, Filippo e Serena non avranno intenzione di chiedere l'affidamento di Tommaso e Marina sarà sempre più lontana da suo marito.

Tutti contro Roberto Ferri

Roberto si ritroverà solo come mai nella sua battaglia per avere con sé il piccolo Tommaso. Filippo e Serena troveranno assurda l'idea di fare la domanda di affidamento e rifiuteranno la proposta di Ferri.

Marina non potrà fare altro che appoggiare la scelta dei due coniugi e sarà molto dura con suo marito. La signora Giordano dirà chiaramente a Roberto che la sua ossessione per Tommaso è diventata patologica e sta sfiorando la pazzia. Nonostante abbia tutti contro, Ferri non avrà nessuna intenzione di arrendersi e si concentrerà sull'unica persona che potrebbe ancora aiutarlo: Lara Martinelli. Quest'ultima, nel frattempo, sarà in compagnia di suor Maura che le chiederà di essere forte e non lasciarsi trascinare ancora nel baratro da Roberto. La donna annuirà, ma in cuor suo non sarà così facile liberarsi dal pensiero di Ferri dopo averlo amato tanto.

Lara riaprirà la porta a Roberto

Roberto busserà alla porta di Lara e farà crollare tutte le sue certezze.

L'ennesima richiesta di aiuto di Roberto verrà percepita da Lara come la promessa di una vita insieme. La signora Martinelli non potrà fare a meno di pensare che la sua vita sarebbe meravigliosa con Roberto e Tommaso accanto. Illusa di poter ricominciare a sognare come un tempo, Lara assicurerà a Roberto che gli darà l'aiuto necessario per stare con il suo bambino.

Ferri, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di tornare a vivere con Lara e quando lei lo capirà non esiterà a schiaffeggiarlo. Roberto reagirà molto male e prenderà il polso di Lara, umiliandola e lasciandola ancora una volte in lacrime. La donna si renderà conto che avrebbe dovuto ascoltare le parole di suor Maura e dimenticare una volta per tutte l'idea di un futuro con Roberto.

Roberto ha capito che deve arrendersi?

È arrivata davvero la fine per Roberto? A quanto pare nessuno sarà più disposto ad appoggiare i suoi folli piani. Persino Lara si rifiuterà di aiutare Ferri quando scoprirà che lui vuole soltanto usarla. Dopo un inizio del processo a sfavore di Ida, quindi, tutto sembrerebbe ribaltarsi. L'umiliazione subita ha segnato per Lara l'inizio definitivo di una nuova pagina, ma come mai Roberto l'ha rifiutata? Sembrerebbe strano da parte di Ferri non approfittare della debolezza di Lara per ottenere da lei la testimonianza che tanto cerca. Ferri potrebbe avere un piano B o potrebbe essersi reso conto che se non vuole perdere la sua famiglia dovrà fare davvero un passo indietro.