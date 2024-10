Kemal difenderà Asu dall'aggressione e tenterà di soffocare Emir: "Ti ucciderò". Il grave scontro avverrà nella puntata di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda) in onda giovedì 24 ottobre. Le anticipazioni spiegano che Emir andrà da sua sorella dopo aver letto il diario di Nihan e la metterà alle strette con delle domande sull'incidente. Kozcuoğlu minaccerà di uccidere Asu, ma in quel momento arriverà Kemal, pronto a proteggere la donna.

Emir troverà il diario di Nihan

Nihan sarà considerata fuori pericolo e i medici decideranno di trasferirla in reparto, ma Emir continuerà a tenerla sotto stretta sorveglianza.

Gli uomini di Kozcuoğlu avranno il compito di tenere Kemal lontano dalla stanza della paziente, ma non ci riusciranno. Soydere, infatti, riuscirà a vedere la sua amata confondendosi tra gli infermieri, ma l'incontro non sarà romantico come ci si aspettata. Nihan riaprirà gli occhi e appena vedrà Kemal gli chiederà di andare via, ancora furiosa con lui per aver tentato di rapire Deniz. Nel frattempo, Emir si troverà al rifugio in montagna e dopo averlo messo a soqquadro troverà il diario che Nihan aveva scritto per Deniz.

Kozcuoğlu leggerà le parole di sua moglie rivolte a Kemal e capirà che Soydere potrebbe aver letto quelle pagine e quindi sapere che è il padre della bambina. In preda alla rabbia, Emir salirà in macchina e strapperà le pagine del taccuino, diretto a casa di Asu per chiederle spiegazioni sulla notte dell'incidente.

Appena sua sorella aprirà la porta, Emir la spingerà contro il muro e le metterà le mani al collo urlando: "Mi hai mentito? Kemal era con te quella sera o no?".

Emir deciso ad indagare sull'incidente

Asu sarà terrorizzata dalle minacce di Emir e gli confesserà che Kemal non era in casa la sera dell'incidente di Nihan. Kozcuoğlu sarà fermato dall'arrivo di Soydere che vedendo Asu in difficoltà correrà in suo aiuto.

"Ti ucciderò", urlerà Kemal con rabbia aggredendo Emir e provando a soffocarlo mentre Asu urlerà a suo marito di lasciar andare Kozcuoğlu. Kemal si lascerà convincere dalle parole di sua moglie ed Emir sarà libero di andare via. L'uomo continuerà a pensare all'incidente di Nihan e al problema al freno che ha avuto la sua macchina e chiamerà i suoi meccanici di fiducia per far analizzare l'auto di sua moglie.

Zeynep ha salvato la vita a Nihan

Nelle puntate precedenti Nihan ha rischiato la vita a causa di un brutto incidente provocato da Asu. Quest'ultima, furiosa per l'assenza di Kemal, ha ordinato ai suoi uomini di manomettere i freni dell'auto di Nihan con lo scopo di uccidere la sua rivale. La moglie di Emir ha lottato tra la vita e la morte e per lei si è reso necessario un delicato intervento, ma non è stato sufficiente. Nihan, infatti, ha perso molto sangue e i medici hanno chiesto urgentemente delle sacche per effettuare una trasfusione. Kemal si è ricordato che sua sorella aveva lo stesso gruppo sanguigno di Nihan ed è corso a prenderla. Zeynep ha salvato la vita a Nihan grazie al suo sangue ed Emir le è stato molto grato.