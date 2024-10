Niko e Costabile arriveranno quasi alle mani nelle puntate di Un posto al sole del 16 e 17 ottobre. Le anticipazioni indicano che l'ex fidanzato di Manuela arriverà all'inaugurazione del parco archeologico infuriato a causa della lettera ricevuta dall'avvocato. L'uomo inizierà a discutere con Manuela e Niko sarà pronto ad intervenire in difesa della ragazza. L'arrivo di Filippo eviterà il peggio, ma Valeria sarà molto gelosa di Niko dopo aver visto quanto tiene a Manuela.

Il grande giorno per Manuela e la proposta di Niko

Manuela sarà molto emozionata per l'inaugurazione del parco archeologico che dopo le difficoltà causate da Costabile vedrà finalmente la luce.

Niko farà il suo lavoro da avvocato e suggerirà alla sua ex fidanzata di inviare una lettera in cui si intima a Costabile di restituire tutti i soldi rubati. Manuela non sarà molto d'accordo con Niko, soprattutto perché penserà ai gravi problemi economici che hanno spinto Costabile ad approfittare della sua buona fede, ma alla fine si lascerà convincere. Nel frattempo, arriverà il grande giorno per Manuela che potrà contare sulla presenza di tutti i suoi cari e di Jimmy che per starle accanto rinuncerà ad un appuntamento. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma all'improvviso arriverà Costabile in preda alla rabbia. L'iniziativa di Niko, infatti, avrà delle conseguenze inaspettate e il nipote di Mariella non esiterà a rovinare la festa alla sua ex, protestando per la lettera ricevuta e firmata dall'avvocato.

La reazione di Niko farà ingelosire Valeria

L'arrivo di Costabile rischierà di rovinare i festeggiamenti per il parco archeologico, ma Niko sarà pronto a difendere Manuela. Quest'ultima proverà a far capire al suo ex che il suo è stato un grosso errore e lei ha bisogno di tutelarsi, ma Costabile penserà soltanto ai suoi interessi.

A quel punto, Niko interverrà nella discussione e avrà inizio un duro scontro tra lui e Costabile. I due arriveranno quasi alle mani e soltanto l'intervento di Filippo riuscirà ad evitare il peggio. La reazione protettiva di Niko nei confronti di Manuela non passerà inosservata a Valeria che sarà molto gelosa del suo fidanzato.

La ragazza, infatti, sa benissimo che tra Niko e Manuela c'è stata una storia d'amore molto importante in passato, e la paura di perderlo sarà inevitabile.

Uno spiraglio si riapre per Niko e Manuela

Manuela e Niko torneranno insieme? Molte volte le ipotesi delle trame hanno portato ad un riavvicinamento dei due ex fidanzati e il momento potrebbe essere arrivato. Manuela e Niko, infatti, si stanno avvicinando a causa della truffa messa in atto da Costabile e la storia di Poggi e Valeria potrebbe naufragare presto. La nuova fidanzata di Niko, infatti, si è mostrata positiva per la sua vita soltanto all'inizio della relazione. Adesso iniziano i primi problemi, a partire con il fatto che Valeria ha allontanato Renato dalla sua famiglia.

La ragazza, inoltre, ha trasmesso a Niko e a suo figlio Jimmy la cattiva abitudine di mangiare sempre con cibi pronti. Da non sottovalutare anche l'atteggiamento di Jimmy, che negli ultimi giorni sta mettendo da parte lo studio per dedicarsi a Mina, la nipote di Valeria. Presto, Niko potrebbe rendersi conto che Valeria non è la donna giusta per lui.