Nelle prossime puntate di Endless Love Zeynep deciderà di non sposare Hakan e dopo averlo lasciato, si recherà da Emir per dargli l'ultimatum. La sorella di Kemal metterà alle strette il suo amante chiedendogli di divorziare da Nihan per iniziare una nuova vita insieme a lei e al bambino che porta in grembo. Tuttavia, il perfido Kozcuoğlu non si farà sorprendere e farà capire alla giovane Soydere che intende sottrarle la custodia del bambino non appena nascerà.

Kemal incoraggia la sorella a non sposare Hakan

Nonostante l'odio nei confronti di Emir, Kemal incoraggerà Zeynep a non sposare un uomo che non ama e di far crescere il bimbo che porta in grembo con il padre biologico, ovvero Emir.

L'imprenditore minerario dirà alla sorella di prendersi cura lui del nipote, qualora Emir non fosse disposto a riconoscerlo.

Zeynep ammetterà di non aver mai amato Hakan e deciderà così di andare a casa del commissario per lasciarlo.

Una volta preparate le valigie, Zeynep chiederà perdono ad Hakan e gli rivelerà l'intenzione di voler annullare il loro matrimonio. Il commissario sarà dispiaciuto per la decisione della ragazza, ma rispetterà comunque la sue volontà per il bene del bambino.

Zeynep da appuntamento ad Emir

Dopo aver consegnato l'anello di fidanzamento che gli aveva regalato Hakan, Zeynep darà appuntamento ad Emir in un parco isolato dove potranno discutere in tutta tranquillità.

Kozcuoğlu si recherà sul posto, dove Zeynep gli darà l'ultimatum: gli chiederà di divorziare subito da Nihan e di sposare lei se davvero vuole crescere loro figlio.

Le minacce di Zeynep non troveranno Emir impreparato, e lui metterà in atto una delle sue mosse più perfide. Kozcuoğlu rifiuterà la proposta di Zeynep e la minaccerà di toglierle l'affidamento del bambino non appena sarà nato.

Una dichiarazione che lascerà Zeynep senza parole, poiché rischierà di perdere la possibilità di crescere il bambino che porta in grembo

Nelle precedenti puntate

Durante i precedenti appuntamenti della soap Kemal aveva appreso che Zeynep aspettava un bimbo da Emir.

Per non far dispiacere i coniugi Soydere, Hakan aveva rivelato di essere lui il padre del bambino e di voler sposare Zeyenp, suscitando molta felicità in Hüseyin e Fehime.

Una decisione che avrà pesanti ripercussioni sul lavoro di Hakan, dopo che Zeynep era stata ritenuta la principale colpevole della morte di Ozan. Hakan era stato escluso dalle indagini e sostituito dalla detective Mercan.

Dopo l’autopsia sul corpo del ragazzo, emergerà però che ad avvelenare Ozan era stato Gurcan, un finto infermiere pagato da Asu. A quel punto, la famiglia di Zeynep comincerà a convincersi dell’innocenza della ragazza.