"Ti prego, aiutami, salva il mio bambino". Con queste parole, nella puntata di Endless Love in onda sabato 9 novembre, Zeynep rivelerà a Nihan di essere incinta. Le anticipazioni indicano che Nihan andrà da Zeynep per vendicarsi della morte di Ozan, ma la ragazza inizierà a perdere sangue e la implorerà di portarla in ospedale per salvare il bambino che porta in grembo. Per Nihan sarà difficile prendere una decisione, ma, dopo un momento di esitazione, sceglierà di salvare il bambino, ritenendolo innocente.

I dubbi di Ayhan e Kemal

La festa di Deniz sarà un disastro, perché terminerà con l'aggressione di Zeynep da parte di Nihan, che la accuserà di essere un'assassina e di aver ucciso Ozan.

Per Nihan non ci sarà alcun dubbio dopo aver visto il video in cui Zeynep soffoca il ragazzo nella sua stanza di ospedale, ma Kemal la penserà diversamente. Si farà molte domande con Ayhan su quel video, perché, secondo lui, molte cose non tornano. "Perché dura così poco? Chi ha appeso Ozan?", saranno solo alcuni degli interrogativi senza risposta per Kemal e il suo amico. Ayhan spiegherà a Nihan che pochi secondi non bastano per uccidere una persona e probabilmente c'è molto altro che non sanno.

Tuttavia, Nihan resterà ferma nella sua posizione: "Zeynep ha ucciso mio fratello e voi volete difenderla". Nel frattempo, Zeynep troverà rifugio grazie ad Asu, che le procurerà una casa in affitto e le consiglierà anche di scrivere una lettera per i suoi genitori, spiegandole che se aprirà il suo cuore ai suoi con una confessione, certamente non resterà sola come teme.

In realtà, il consiglio di Asu avrà uno scopo ben preciso: portare Nihan da Zeynep.

L'aggressione a casa di Zeynep

Zeynep seguirà il consiglio di Asu e scriverà la lettera per i suoi genitori, dove spiegherà di aver sbagliato in un momento di panico, ma che non voleva uccidere Ozan. La lettera non sarà consegnata a casa Soydere: Gurcan la porterà direttamente a Nihan.

La lettera è stata scritta sulla carta stampata di un'agenzia immobiliare e, grazie a questo, Nihan riuscirà a rintracciare Zeynep. Parlerà con la titolare dell'agenzia che, precedentemente istruita da Gurcan, manderà Nihan proprio nella casa in cui si trova Zeynep.

Nihan sarà furiosa e metterà subito le mani addosso a Zeynep.

La rabbia sarà incontrollabile, tanto che prenderà un cuscino per soffocare Zeynep e farle provare lo stesso dolore che ha provato Ozan, ma poi si fermerà. Nihan spiegherà che il suo scopo è consegnare Zeynep alla giustizia, ma in quel momento la ragazza inizierà a perdere sangue. "Ti prego aiutami", implorerà in lacrime la sorella di Kemal, "Ti prego salva il mio bambino". Nihan sarà sconvolta nell'apprendere che Zeynep è incinta, ma, dopo aver esitato un po', deciderà di portarla in ospedale.

I sospetti di Kemal

Kemal ha iniziato a sospettare che qualcuno stia lavorando contro Zeynep per farla figurare come la colpevole dell'omicidio di Ozan. Nihan ha accusato Soydere di non essere lucido e che per proteggere sua sorella stia ignorando segnali importanti, ma lui non si è arreso.

Disperata all'idea di poter finire in prigione, Zeynep ha tentato il suicidio. Kemal è arrivato appena in tempo a casa sua e l'ha salvata, ma è stato anche assalito dai dubbi. La chiave che ha aperto la porta di Zeynep è la stessa che ha trovato con Nihan nel capannone in cui avrebbero dovuto incontrare l'assassino di Ozan.