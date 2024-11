"Ucciderò l'assassino di Ozan con le mie stesse mani": con queste parole Vildan giurerà a Nihan e Leyla che vendicherà la perdita di suo figlio nella puntata di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda) in onda giovedì 14 novembre. Le anticipazioni rivelano che Zeynep riuscirà a fuggire dall'ospedale grazie a Emir che andrà a prenderla e le consegnerà dei documenti falsi. L'indomani la ragazza potrà partire verso una nuova vita, ma prima chiederà a Emir di passare con lei l'ultima notte.

Emir andrà a prendere Zeynep dall'ospedale

Zeynep sarà al centro delle trame e la sua fuga metterà tutti in allarme.

Tutto avrà inizio quando la ragazza avrà un'emorragia e supplicherà Nihan di salvare il suo bambino. La donna non si tirerà indietro e accompagnerà Zeynep in ospedale, nonostante pensi che sia l'assassina di Ozan. I medici visiteranno la sorella di Kemal e la rassicureranno sul fatto che il bambino sta bene, ma dovrà stare a riposo. Emir correrà in ospedale da Zeynep quando saprà del suo ricovero e la aiuterà a scappare: "La madre di mio figlio non finirà in carcere", dirà. Nel frattempo, Hakan arriverà in ospedale e metterà subito la sua squadra sulle tracce di Zeynep.

Il poliziotto chiederà anche a Nihan di parlare e le racconterà che sua madre ha avuto un crollo nervoso quando ha saputo che Ozan era stato ucciso.

La donna andrà a chiarirsi con Vildan e si scuserà con lei per non averle detto subito la verità sulla morte di suo fratello, ma cercava il modo giusto per farlo. Nihan chiederà a sua madre di firmare l'autorizzazione per l'autopsia, ma Vildan continuerà a chiederle: "Chi ha ucciso Ozan?", pur non ottenendo nessuna risposta da parte di sua figlia.

L'ultima notte d'amore per Zeynep ed Emir

"Se dovessi trovare l'omicida", dirà Vildan, "Ucciderò l'assassino di Ozan con le mie stesse mani". Leyla e Nihan saranno molto preoccupate per le parole di Vildan e per questo non le diranno nulla delle indagini in corso che vedono Zeynep come maggiore sospettata. Oltre alla polizia, anche Kemal si metterà sulle tracce di sua sorella e Ayhan metterà a disposizione tutti i suoi uomini che setacceranno ogni via d'uscita dalla città.

Nel frattempo, Emir spiegherà a Zeynep il suo piano di fuga e le consegnerà i documenti falsi con sui potrà iniziare una nuova vita lontana da Istanbul. "Un taxi verrà a prenderti e ti accompagnerà al porto", dirà, "Da lì salperai". Zeynep non sarà felice di partire, ma Emir riuscirà a convincerla ancora una volta facendo leva sui suoi sentimenti. L'uomo bacerà la ragazza e le dirà che sta facendo tutto questo per il loro bambino, lei lo convincerà a trascorrere un'ultima notte insieme.

Il video che ha incastrato Zeynep

Nelle puntate precedenti, Nihan e Kemal sono riusciti a festeggiare insieme il primo compleanno della loro bambina. Il momento di festa, tuttavia, è stato interrotto dall'arrivo di un video che ha allontanato Kemal e Nihan.

Quest'ultima, infatti, ha visto le immagini di Zeynep che soffoca Ozan e non ha avuto più dubbi. Convinta ormai che la sorella di Kemal sia l'assassina di Ozan, Nihan ha chiesto a Soydere di lasciarla sola. Kemal, invece, pur avendo visto il video, continua a credere che qualcun altro si nasconda dietro tutta questa storia. Ragionando con Ayhan, Soydere ha notato molte incongruenze: il video dura troppo poco e sembra che qualcuno abbia piazzato la telecamera proprio per incastrare Zeynep.