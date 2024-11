Cruz convincerà Petra della sua buonafede sulla scelta di suo figlio come assistente: "Non avrei mai esposto Feliciano al pericolo". Le anticipazioni de La Promessa di mercoledì 13 novembre rivelano che Petra andrà da Cruz a chiederle spiegazioni sul fatto che sia stata proprio lei a mandare Feliciano alla battuta di caccia con suo nipote. Nel frattempo, Maria sarà sempre più convinta di scioperare e Manuel tornerà da Cordoba con la certezza che Abel ha mentito. Infine, Curro parlerà con Alonso e apprenderà che le indagini sulla battuta di caccia sono chiuse.

Le spiegazioni di Cruz e la delusione di Petra

Petra farà molta fatica ad accettare che la marchesa sia in qualche modo responsabile della morte di Feliciano. La donna verrà a sapere da Romulo che è stata Cruz a volere Feliciano come valletto di Curro e per lei sarà un duro colpo. Petra andrà prima a parlare con Ayala rivelandogli quello che ha appena scoperto, ma poi affronterà direttamente Cruz. La marchesa dirà a Petra che capisce il suo dolore e che le è vicina in questo momento difficile e la cameriera coglierà l'occasione per farle la sua domanda: "Perché ha scelto Feliciano come valletto di Curro?". Cruz avrà un attimo di esitazione, ma poi risponderà semplicemente che riteneva che Feliciano fosse la persona giusta per suo nipote: "Sapevo che Feliciano non aveva esperienza di caccia".

Petra chiederà ancora spiegazioni e Cruz non esiterà a dargliele: "Curro è molto goffo e se gli avessi messo un aiutante esperto accanto avrebbe fatto brutta figura". "Quindi tutto è successo per evitare che fosse giudicato suo nipote" dirà amaramente Petra. La marchesa ci terrà a sottolineare la sua buona fede: "Se avessi immaginato tutto quello che è successo non avrei mai esposto Feliciano al pericolo".

La rassegnazione di Alonso e la fine delle indagini

Nel frattempo, Maria sarà irremovibile e spiegherà a Pia e Romulo che se i marchesi non vorranno sentire le sue ragioni il personale si ribellerà con uno sciopero. Ci saranno novità anche per Manuel che tornerà da Cordoba con la conferma a tutti i suoi dubbi: Abel ha mentito come pensava.

Anche Curro tornerà dal suo breve viaggio e affronterà il marchese, temendo che l'uomo sia arrabbiato per la sua piccola fuga. Alonso, tuttavia, sorprenderà il ragazzo dicendogli che le sue indagini sono ormai chiuse e probabilmente alla battuta di caccia c'è stato solo un incidente. Non avendo trovato alcuna prova, spiegherà Alonso, non ci sarà nessun sicario da cercare. Infine, Jana metterà in pratica ciò che ha imparato della psicologia per far sbloccare Lope con Vera. Il cuoco, tuttavia, non riuscirà ancora a trovare il coraggio di affrontare la ragazza che ama.

Il legame tra Cruz e Petra dura da molti anni

Petra ha sempre avuto un legame molto forte con Cruz e le è sempre stata fedele in ogni occasione.

La cameriera personale della marchesa ha spiegato che in passato Cruz l'ha salvata dalle molestie di un suo collega e da allora lei le ha giurato fedeltà a vita. Cruz ha confidato a Petra tutti i suoi segreti, certa che la cameriera non l'avrebbe mai tradita. Da parte sua la cameriera ha sempre aiutato Cruz offrendole tutta la sua disponibilità. Adesso che Petra ha perso Feliciano per alcuni comportamenti della marchesa, però, tutto potrebbe cambiare e la promessa fatta molti anni prima sarebbe destinata a spezzarsi.