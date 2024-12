Emir stupirà Zeynep: "Sposiamoci, voglio sposarti" le dirà invitandola alla villa nella puntata di Endless Love che andrà in onda sabato 4 gennaio.

Le Anticipazioni Tv rivelano che Zeynep arriverà allora da Emir e che troverà dei testimoni e il tavolo di nozze ad attenderla. Mujgan sarà felice per la scelta di suo figlio che finalmente sembrerà voltare pagina e pensare al bambino in arrivo.

Nel frattempo, Kemal e Nihan festeggeranno con le famiglie il loro fidanzamento presso la villa di Ayhan, tutto insomma sembrerà risolversi per il meglio.

Emir chiederà disperatamente di vedere Deniz

Per i protagonisti sarà dunque tempo di preparativi in vista del matrimonio, ma Emir non lascerà che i giorni procedano serenamente. La mattina del fidanzamento, infatti, si presenterà davanti al cancello della villa per vedere Deniz, ma gli sarà negato. Gli uomini di Ayhan eseguiranno infatti gli ordini ricevuti e non permetteranno a Kozcuoğlu di avvicinarsi alla villa. In quel momento arriveranno Nihan e Leyla che intimeranno ad Emir di andare via. "Non separarmi da Deniz", dirà Emir a Nihan che però non si lascerà impietosire: "I risultati del test del Dna saranno disponibili a breve", avvertirà la donna. Emir sarà costretto ad andarsene sconfitto, ma la sua sete di vendetta non si placherà.

L'uomo chiamerà subito Mehmet, lasciando intendere che ha un piano ben preciso per rovinare a Kemal e Nihan la festa di fidanzamento. Poco dopo, Emir telefonerà a Zeynep dandogli appuntamento a casa sua. La ragazza si preparerà e raggiungerà Emir alla villa dove troverà una sorpresa che non avrebbe mai potuto immaginare.

Kemal e Nihan festeggeranno il loro fidanzamento

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che nella puntata di sabato le famiglie Soydere e Sezin si uniranno per festeggiare il fidanzamento ufficiale di Nihan e Kemal. Nel frattempo, Emir aspetterà Zeynep insieme a Mujgan che proverà a consolarlo dicendogli che voltare pagina è la scelta più giusta per lui.

"Avrai un bambino", dirà la donna, "Prenditi cura di te stesso". Zeynep arriverà a villa Kozcuoğlu e vi troverà il tavolo di nozze con i testimoni e Mujgan ad attenderla con un sorriso. La sorella di Kemal non riuscirà a credere che Emir si sia deciso a fare il grande passo come sognava da sempre. "Sposiamoci", dirà Kozcuoğlu, "Voglio sposarti". Zeynep sarà scettica e si domanderà se Emir non stia facendo tutto per vendicarsi di Kemal, ma lui le mostrerà la chiavetta del finto omicidio attribuito a Ozan. "Voglio sposarti per questo", dirà, spiegando che nella sua scelta ha pesato la grande fedeltà che Zeynep ha dimostrato. La ragazza non potrà fare altro che accettare le nozze.

Nihan e Kemal sono finalmente liberi

Nelle puntate precedenti, Emir ha sequestrato Nihan rinchiudendola nella sua stanza. Kozcuoğlu ha usato tutti i mezzi in suo potere per dividere sua moglie da Kemal, ma alla fine non ci è riuscito. Soydere e Ayhan hanno infatti escogitato un piano per salvare Nihan dalla sua prigionia riuscendo a raggiungere il loro obiettivo. Il ritorno in libertà ha spinto Nihan e Kemal ad affrettare i tempi del loro fidanzamento senza perdere più neanche un minuto. Nihan ha ottenuto il divorzio da Emir e Kemal ha organizzato una sorpresa alla sua amata per consegnarle l'anello. Emir è stato sconfitto ma non si è arreso, tanto che ha giurato a se stesso che a costo della vita le nozze di Kemal e Nihan non si svolgeranno.