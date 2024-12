Leyla scriverà una lettera a Nihan e Kemal dal carcere: "Non rimandate le nozze", chiederà la donna nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Leyla sarà arrestata per aver difeso Nihan e non potrà essere presente al matrimonio di Nihan e Kemal. I due fidanzati decideranno di onorare la richiesta della zia, anche se a malincuore. Nel frattempo, Emir ordinerà al suo uomo di eliminare Kemal e per questo gli darà una valigia di soldi.

Leyla e Nihan rischieranno la vita a Endless Love

Leyla vivrà dei giorni felici dopo il matrimonio con Ayhan, ma presto dovrà separarsi da suo marito e dai suoi cari.

Emir, infatti, metterà in atto l'ennesimo piano che porterà Asu ad evadere dalla clinica per recarsi alla villa di Leyla. Qui la ragazza tenterà di togliere la vita a Nihan ma l'intervento di Leyla impedirà il peggio. La zia di Nihan fermerà Asu sparando un colpo di arma da fuoco e per questo dovrà pagare con la giustizia. Leyla andrà in carcere, ma non dimenticherà l'amore che prova per Nihan e Kemal, prossimi alle nozze. Dalla sua cella, la donna farà sentire ai ragazzi tutto il suo appoggio con una lettera e due braccialetti. Leyla chiederà a Nihan e Kemal di indossare i suoi braccialetti per averla sempre accanto e lascerà una lettera in cui esprime il suo pensiero. "Per favore non vi sentite tristi per me, sono molto felice perché ho salvato mia figlia", scriverà, "Non rimandate le nozze".

La presenza di Leyla nonostante tutto

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Kemal leggerà a Nihan la lettera di Leyla e sarà molto emozionato. "Non potrò essere fisicamente al vostro matrimonio, ma il mio cuore sarà con voi", dirà ancora Leyla, "E sarà il mio giorno più felice". La zia di Nihan scriverà che le nozze non devono essere rimandate per nessuna ragione o vincerebbe Emir.

"Non permettete a Emir di rubare un solo minuto della vostra vita". Dopo aver letto le parole della donna, Kemal sarà deciso: "Ci sposeremo tra quattro giorni, faremo come vuole Leyla". Nihan sarà esitante, ma alla fine penserà che la cosa più giusta sia ascoltare le parole della zia. Nel frattempo, Emir ordinerà al suo uomo di far fuori Kemal a qualunque costo e gli consegnerà una valigia piena di denaro per reclutare i collaboratori migliori.

"Ha portato via mio padre, ha fatto arrestare mia sorella, ma si pentirà di tutto", concluderà Emir.

Asu sta pagando per i suoi reati

Nelle puntate in onda in Italia, Asu è stata messa con le spalle al muro e non ha avuto altra scelta che costituirsi. La ragazza ha telefonato a Mercan e ha annunciato: "Confesserò tutti i miei reati". La detective ha interrogato Asu che ha ammesso l'omicidio di Tufan, l'avvelenamento di Ozan e il tentato omicidio di Nihan. La sorella di Emir è stata portata davanti al giudice e in aula di tribunale l'avvocato ha chiesto che non finisse in carcere. Il legale ha spiegato che la donna da adolescente ha sofferto di una malattia psichiatrica e non reggerebbe il carcere.

A quel punto il giudice ha chiesto ad una commissione di occuparsi del caso e dopo le verifiche Asu è finita in manicomio. Per lei è stato un vero e proprio trauma rivivere l'incubo del passato, ma Emir le ha assicurato che presto sarebbe tornata libera grazie a lui.