Abel mette in guardia Jana e Manuel su Jimena: "Ha tentato di uccidermi. Ha messo del veleno nel mio tè". Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 26 dicembre rivelano che Jana e Manuel non perdoneranno Abel per aver aiutato Jimena con la falsa gravidanza. Tuttavia, l'informazione del medico si rivelerà preziosa, perché farà capire loro che Jimena è molto più pericolosa di quanto immaginino.

Manuel e Jana delusi da Abel

A La Promessa l'aria sarà molto tesa dopo la confessione di Abel, che dirà ai marchesi e Manuel che Jimena non è mai stata incinta e che lui l'ha aiutata in questa messa in scena.

La reazione di Cruz sarà furiosa, ma entrambi converranno sul fatto che sia meglio tacere fino a quando non si troverà una soluzione. I marchesi dovranno, prima di tutto, proteggere il buon nome della famiglia e per questo si prenderanno del tempo per capire come muoversi. Jimena non sarà messa al corrente della dichiarazione di Abel e al medico sarà chiesto il massimo riserbo. Manuel e Jana faticheranno a fingere che non sia successo niente, ma potranno sostenersi a vicenda in questa difficile situazione. I due si incontreranno spesso per parlare di quello che è accaduto e saranno molto delusi dal comportamento di Abel che credevano un amico. Appena potrà, il medico andrà da Jana e Manuel per spiegare loro le sue ragioni, anche se saprà che comprenderlo sarà difficile.

Abel racconterà a Manuel e Jana che si è pentito per aver mentito a causa di Jimena e che sa di non meritare perdono. Tuttavia, il medico preciserà che in quel momento aveva bisogno di molto denaro per mantenere sua moglie in clinica. Manuel non accetterà questa giustificazione, perché lui avrebbe potuto prestargli tutti i soldi necessari.

Le scuse di Abel e il suo avvertimento

Manuel e Jana non riusciranno a perdonare Abel. Quest'ultimo, però, dirà loro di essere andato a trovarli non soltanto per scusarsi, ma anche per metterli in guardia: "In tutto questo tempo ho conosciuto molto bene Jimena ed è molto più pericolosa di quello che pensate". Manuel ricorderà quando la donna ha incendiato il palazzo, ma Abel gli spiegherà che il lato preoccupante di Jimena non sono i colpi di testa, ma la sua lucidità: "Ha tentato di uccidermi, mettendo del veleno nel mio tè".

Abel spiegherà di essere vivo solo perché ha finto un attacco di tosse e dirà a Jana e Manuel di stare molto attenti: "Potrebbe attentare contro la vostra vita".

Il ritorno di Jimena dopo mesi di assenza

Nelle puntate precedenti, Jimena è tornata a La Promessa e ha chiesto scusa a tutti, chiedendo di potersi trasferire al palazzo. Cruz l'ha accolta e ha ordinato ai domestici di sorvegliarla giorno e notte. Jimena ha mostrato sin da subito la voglia di riconquistare il cuore di Manuel e si è detta disposta anche a dormire in camere separate pur di ricostruire pian piano il rapporto con lui. Tuttavia, il marchesino è stato categorico e ha dichiarato finito per sempre il suo matrimonio. Nel frattempo, Abel ha iniziato a tormentare Jimena, ricordandole che deve dire la verità ai marchesi sulla sua falsa gravidanza. La donna ha cercato di prendere tempo, ma, quando ha visto che il medico insisteva, ha tentato di ucciderlo avvelenandolo.