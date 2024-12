Cruz sarà furiosa quando scoprirà che Jimena ha ingannato tutti con la gravidanza: "Quella falsa manipolatrice", dirà delusa. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella puntata di mercoledì 25 dicembre Abel confesserà ai marchesi che la gravidanza di Jimena era una farsa. Cruz e Alonso saranno sconvolti e accuseranno Abel di aver appoggiato una bugia così grave. Manuel resterà in silenzio, ancora scosso dal fatto che suo figlio non è mai esistito.

Cruz e Alonso sconvolti dalla verità di Abel

Abel sarà stanco di mentire e si renderà conto che dovrà fare qualcosa per rimediare a tutti i suoi errori del passato.

Dopo aver capito che Jimena non dirà mai a suo marito e ai marchesi di aver inventato la sua gravidanza, si farà coraggio e affronterà la questione. Abel chiamerà Manuel, Cruz e Alonso annunciando che ha da dire una cosa molto importante. I marchesi e Manuel saranno impazienti di sapere cosa nasconde Abel che inizierà a raccontare del suo arrivo a La Promessa. "Sono arrivato qui per assistere Jimena", dirà Abel a Cruz che gli chiederà di dire subito quello che non sanno, evitando giri di parole. Il medico sarà molto chiaro: "La gravidanza era finta".

Nella sala dei marchesi calerà il gelo, perché nessuno di loro si aspettava una simile confessione. Alonso chiederà ad Abel di ripetere: "Jimena non è mai stata incinta", spiegherà, "Era solo una farsa ordita da Jimena e appoggiata da me".

La reazione di Cruz sarà furiosa con sua nuora: "Come ha potuto ingannarci così? Quella falsa manipolatrice". Alonso, invece, si scaglierà contro Abel: "Come hai potuto prestarti a una cosa del genere? Ti abbiamo accolto in famiglia".

Cruz pronta a denunciare Abel alla polizia

Le anticipazioni de La Promessa spiegano che Alonso e Cruz saranno furiosi con Abel dopo la sua confessione.

Il marchese lo rimprovererà per aver ricambiato la loro gentilezza con la menzogna e Cruz non perderà occasione per dire che aveva ragione lei. La marchesa dirà che non si è mai fidata di Abel e accuserà suo marito di non averla ascoltata. "Chiamiamo la polizia e denunciamolo", dirà Cruz decisa, ma Alonso la fermerà per evitare scandali.

Il marchese intimerà ad Abel di non dire nulla della loro conversazione fino a quando non decideranno come muoversi. In tutto questo, Manuel resterà in silenzio, ancora scosso dal fatto che il figlio per cui ha pianto non è mai esistito.

Abel ha rischiato la vita a causa di Jimena

Nelle puntate precedenti, Abel ha tentato più volte di convincere Jimena a parlare con i marchesi. Il rapporto di amicizia tra il medico e Manuel si è intensificato e Abel ha iniziato a sentirsi fortemente in colpa con lui. Jimena ha chiesto tempo ad Abel, ma quando la sua insistenza è diventata insopportabile ha pensato di agire eliminandolo. Jimena ha versato del veleno nel tè del medico con l'intento di sbarazzarsi di lui, ma Abel è stato più furbo di lei.

Avendo capito le intenzioni di Jimena, Abel ha simulato un attacco di tosse e non ha bevuto, ma ha capito che doveva agire al più presto per risolvere il problema una volta per tutte. Per questo motivo Abel è corso dai marchesi a dire che avrebbe dovuto confessare una cosa molto importante.