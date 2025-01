Nella puntata di Beautiful in onda giovedì 23 gennaio, le tensioni tra Finn e Liam arrivano al culmine. Finn accusa Liam di essere il responsabile della crisi con Steffy, ma sua madre Li lo invita a smettere di puntare il dito contro gli altri. Secondo lei deve dimostrare con i fatti di essere degno della fiducia della moglie.

Sheila intanto trascorre del tempo con Deacon, mostrandosi più riflessiva e promettendo di voler cambiare. Nonostante le sue intenzioni, il suo passato continua a influenzare pesantemente la vita degli altri personaggi.

La Tv Soap andrà in onda come ogni giorno su Canale 5 alle ore 13:45.

Liam raggiunge Steffy dopo l’incidente di Kelly

La piccola Kelly è stata coinvolta in un grave incidente in spiaggia. Sheila è intervenuta in tempo per salvarla, evitando il peggio. Venuto a sapere dell’accaduto, Liam corre a casa di Eric, dove Steffy si è trasferita dopo aver lasciato Finn. La donna confida al suo ex marito di sentirsi al sicuro solo nella casa del nonno e di non potersi fidare di Finn, soprattutto a causa del legame che ha con Sheila.

Liam è furioso e accusa il dottore di aver messo Kelly in pericolo due volte. La prima quando ha rischiato di farla annegare, la seconda avvicinandola a Sheila. Lo Spencer promette a Steffy che farà di tutto per proteggerla insieme alla loro bambina, riaffermando il suo ruolo nella loro vita.

Brooke cerca di convincere Hope a salvare il matrimonio con Liam

Alla Forrester Creations, Brooke prova a far cambiare idea a Hope sulla sua decisione di separarsi da Liam. Crede che Hope debba fare un ultimo tentativo per salvare il matrimonio e la loro famiglia. La Logan senior insiste che il divorzio non è la scelta giusta per il futuro di sua figlia.

Nelle puntate precedenti di Beautiful

Sheila ha tentato di sfruttare il salvataggio di Kelly per avvicinarsi a Finn e alla sua famiglia. Deacon, però, preoccupato per la reazione di Brooke e Hope, le ha chiesto di andarsene. Nel frattempo, Steffy ha deciso di lasciare Finn dopo aver scoperto, grazie a Liam, che il marito aveva abbracciato Sheila.

Ancora scossa per il rischio corso da Kelly, si è trasferita con i figli a casa di Eric. Nonostante le suppliche di Finn, Steffy si è rivelata irremovibile: non riesce più a fidarsi di lui e della sua capacità di proteggere la famiglia.

Finn, distrutto dalla separazione, si è confidato con sua madre Li, confessandole i suoi errori, inclusa la distrazione che ha messo in pericolo Kelly. Lei ha reagito con fermezza, criticando duramente il figlio per aver permesso a Sheila di riavvicinarsi alla loro famiglia e invitandolo a riflettere sulle sue priorità, sottolineando che Steffy ha ogni ragione di sentirsi tradita.