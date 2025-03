Manuela si accinge a dare una svolta alla sua vita sentimentale, nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 26 al 28 marzo. Stanca del comportamento provocatorio di Valeria, la gemella di Micaela decide di dimostrare il suo amore per Niko, arrivando a compiere un misterioso gesto. Le anticipazioni della soap rivelano che Manuela coinvolge anche Jimmy nei suoi piani di conquista, ma deve fare i conti con Mina e Valeria, che passeranno al contrattacco.

Puntata Un Posto al sole mercoledì 26 marzo 2025: Manuela passa all'attacco con Niko, Roberto e Marina non trovano un punto d'incontro

Roberto e Marina si scontrano a causa della proposta avanzata da Gennaro, senza riuscire a trovare un punto d’incontro.

Manuela stufa delle continue provocazioni di Valeria, decide di passare all'attacco, esprimendo apertamente i suoi sentimenti per Niko con un gesto che lascia tutti a bocca aperta.

Nel frattempo, Guido e Claudia iniziano a risentire della distanza che li separa, mentre Mariella capisce che il legame con il suo ex è ancora molto forte, più di quanto immaginasse.

I medici voglio operare di nuovo Michele

Nell'appuntamento di Un posto al sole di giovedì 27 marzo, i medici del San Filippo stanno valutando la possibilità di sottoporre Michele a un nuovo intervento chirurgico, che potrebbe rappresentare una soluzione definitiva ai suoi problemi di salute.

Nel frattempo, Gennaro Gagliotti entra in contrasto con il fratello, insistendo per ottenere una risposta immediata da Roberto riguardo alla questione dei cantieri. Vinicio, invece, cerca di lasciarsi alle spalle il proprio passato, sperando di trovare un senso di redenzione attraverso la sua relazione con Alice.

Manuela, con il supporto di Jimmy, sfrutta l’iniziativa promossa dal parco archeologico come occasione per riconciliarsi con Niko.

Micaela vuole ostacolare l'appuntamento di Samuel

Nell'ultimo appuntamento settimanale della soap opera (venerdì 28 marzo), Valeria riesce a convincere Mina a creare ostacoli per Manuela, sabotando l’evento organizzato al parco archeologico.

Nel frattempo, Samuel decide di concedersi un nuovo appuntamento con una ragazza conosciuta tramite un’app di incontri.

Però, anche questa volta, Micaela interviene per impedire che l’incontro abbia luogo, dimostrando ancora una volta la sua ingerenza nella vita sentimentale dell'ex.

Fan di Upas commentano il possibile ritorno di fiamma di Niko e Manuela e l'addio di Valeria

All'orizzonte si profila un nuovo scenario d'amore, con Niko e Manuela in una relazione. Davanti a questa ipotesi che corre in rete, i fan hanno espresso la loro opinione, specialmente in merito all'addio di Valeria. ''L'hanno dipinta una abile manipolatrice e come tale si è rivelata. Manuela non è proprio una minestra riscaldata: è Manuela il primo grande amore di Niko. Susanna purtroppo non c'è più...e Manuela può essere una valida e innamorata compagna per Niko'', ha scritto una fan che ben conosce questa soap.

''Insopportabile. Non mancherà a nessuno'', ha detto un'altra fan, in merito all'eventuale uscita di scena di Valeria.

''Speriamo che gli autori non mettano insieme Niko e Manuela non mi piacciono per niente e poi una minestra riscaldata per carità'', più pessimista, invece, è stato un altro utente che non sembra vedere di buon occhio il ritorno di fiamma tra i due ex.