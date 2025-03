Maria Antonia confiderà a Lorenzo che Alonso l'ha baciata nella puntata de La Promessa di sabato 22 marzo, ma darà una versione falsa dei fatti.

Le anticipazioni rivelano che Maria Antonia sarà molto dura con il marchese: "Sono stata vittima degli impulsi di Alonso", spiegherà la donna al Capitano. La migliore amica di Cruz dirà che il marchese ha manifestato un interesse eccessivo per lei mettendola in imbarazzo con la sua migliore amica.

Lorenzo capirà che Alonso nasconde qualcosa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo continuerà a tenere d'occhio Maria Antonia, certo che la donna stia nascondendo qualcosa di importante.

Quando si troverà da solo con lei, il Capitano metterà alle strette la donna e le chiederà di fidarsi di lui e dirgli cosa le stia succedendo. La donna in un primo momento negherà, ma alla fine cederà alle richieste di Lorenzo ammettendo di aver un problema. "Si tratta di qualcosa di molto delicato", dirà la donna, "Mi piacerebbe parlartene, ma è molto grave". Lorenzo non si arrenderà e le assicurerà che è pronto ad aiutarla in qualunque caso. "Alonso mi ha baciato", dirà Maria Antonia senza mezzi termini. L'indomani, il Capitano chiederà alla donna di approfondire l'argomento e raccontargli quello che è successo con il marchese. Antonia esiterà, ma alla fine accetterà di parlare con lui.

La falsa versione dei fatti

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 22 marzo Maria Antonia racconterà a Lorenzo una versione dei fatti completamente diversa dalla realtà. Da un po' di tempo ho notato un interesse eccessivo per me da parte di Alonso", spiegherà Antonia che si dirà molto imbarazzata per la situazione. "Lui è il marito della mia migliore amica" dirà agitata, "E per me è molto difficile sopportare tutto".

"Sono stata vittima degli impulsi di Alonso", racconterà, "E per questo voglio andare via". Lorenzo sarà indignato dalle parole di Maria Antonia e dal comportamento del marchese: "Questo è inammissibile", dirà, "Pensavo che avesse una morale inattaccabile". Antonia reciterà la parte della vittima e chiederà discrezione al Capitano, ben sapendo che un uomo come lui non potrà lasciare cadere nel dimenticatoio il tradimento di Alonso.

Com'è andata davvero tra Alonso e l'amica di Cruz

Nelle puntate precedenti, Maria Antonia è stata accanto a Cruz e suo marito, in pena per la partenza di Curro e Manuel in guerra. La donna è stata fondamentale per la marchesa e l'ha aiutata anche ad affrontare le divergenze con Alonso. In questo periodo, tuttavia, è nata anche un'amicizia speciale tra Maria Antonia e il marchese che spesso si sono trattenuti dopo cena a parlare. Tra Alonso e la donna è stata evidente una forte attrazione che ha portato ad un bacio. Il marchese e la donna si sono pentiti di quanto è accaduto, ma Antonia ha ammesso di essersi innamorata di Alonso. Quest'ultimo ha negato di ricambiare i soui sentimenti e le ha chiesto di lasciare il palazzo per evitare ulteriori problemi.