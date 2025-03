Yesim non ha affatto preso bene la notizia che Tarik abbia messo incinta un'altra donna e deciderà di "risolvere la situazione" con la violenza. Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda mercoledì 2 aprile rivelano che la donna affronterà Dilek e, ignorando il fatto che sia incinta, la aggredirà con calci e pugni, arrivando perfino a minacciarla di morte se non dovesse abortire. Nel frattempo Elmas rivelerà a Tarik la richiesta di Guzide per concedere il divorzio.

Tradimento: Yesim infuriata e crudele

Yesim (Asena Girişken), dopo aver scoperto che Dilek è incinta di Tarik (Mustafa Uğurlu), deciderà di tendere un agguato alla donna.

La madre di Oyku intercetterà così la hostess mentre sta rientrando a casa, sorprendendola alla stazione della metro, dove la affronterà faccia a faccia.

All'inizio, Dilek non si lascerà intimorire, ma il suo atteggiamento provocherà ancora di più la furia di Yesim, che passerà alle maniere forti. Accecata dalla rabbia, Yesim afferrerà la rivale per i capelli, la scaraventerà a terra e inizierà a colpirla con violenti calci. La donna la colpirà in modo brutale senza curarsi del bambino che Dilek porta in grembo. Alla fine prima di andare via chiarirà alla donna che se non abortirà verrà uccisa.

La denuncia di Dilek

Yesim tornerà a casa da sua zia Ilknur (Özlem Tokaslan) e le racconterà quanto accaduto.

La zia la rimprovererà di essere stata poco attenta ad aggredirlo in un luogo pubblico e, in effetti, poco dopo la polizia busserà alla loro porta. Gli agenti intimeranno a Yesim di seguirli e, una volta in centrale, la donna si troverà faccia a faccia con Dilek, che la accuserà di aggressione. Yesim, però, sostenuta dalla zia, mentirà senza esitazioni, respingendo ogni accusa.

Sembra che, per il momento, Yesim riuscirà a farla franca, ma Dilek deciderà comunque di portare avanti la sua vendetta, ignorando però le vie legali.

Il resto delle trame del 2 aprile: Sezai esce di prigione, Guzide pronta a divorziare

Sezai (Ercan Kesal), grazie all’aiuto di Guzide (Vahide Perçin), uscirà finalmente di prigione.

La giudice, entusiasta, gli mostrerà l’appartamento che ha affittato per lui in attesa del processo.

Nel frattempo, l'avvocato Elmas (Defne Samyeli) comunicherà a Tarik i termini dell’accordo proposto da Guzide per procedere con il divorzio. La donna acconsentirà alla separazione chiedendo soltanto la metà dei beni acquisiti durante il matrimonio, oltre alla copertura totale delle spese legali. Nonostante l’offerta sembri nel complesso vantaggiosa, Tarik si insospettirà e si convincerà che le due donne stiano tramando qualcosa.