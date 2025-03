Nella seconda stagione di Tradimento, arriverà il giorno del matrimonio tra Yeşim e Tarik. Non si tratterà di un'unione fondata sull’amore reciproco, ma su minacce e ricatti. Tuttavia, per Yeşim ci sarà una brutta sorpresa, perché Tarik l'abbandonerà all'altare. Impegnato con altre problematiche riguardanti Güzide, infatti non si presenterà davanti all'officiante.

Yeşim torna da Tarik per il bene di Öykü, ma lui la tratta come una serva

Durante le puntate della seconda stagione, Yeşim tornerà nella vita di Tarik, un po' contro la sua volontà. Quando Tarik si renderà conto che Yeşim vuole fargli causa per portargli via la piccola Öykü, lui proverà a riavvicinarla, anche con l'inganno.

Davanti alla bambina, le dirà di tornare a casa sua. Lei non se la sentirà di dire di no proprio per il bene di Öykü, così andrà a vivere con loro, solo che ad attenderla non ci sarà un futuro fatto di lusso e agi. Tarik si approfitterà di lei e la tratterà come una serva, facendole pulire casa e obbligandola a cucinare per tutti, come se fosse più una governante che una compagna.

Yeşim ricatta Tarik con un video compromettente e lo costringe a sposarla

Yeşim non vorrà più sottostare ai suoi ricatti, così giocherà il suo asso nella manica. Possiede un video in cui Tarik uccide un uomo: glielo farà vedere, dicendogli che se non cambierà atteggiamento nei suoi confronti, lei andrà alla polizia con quel video.

Tarik cambierà e pure velocemente. Sarà anche servile nei confronti di Yeşim e l'accontenterà in tutto, al punto che dirà di sì anche al matrimonio. I due sceglieranno di sposarsi a Beykoz: una cerimonia intima, che servirà a Yeşim mettere una sorta di punto a questa storia che negli ultimi anni l'ha fatta tanto tribolare. Da parte di Yeşim non c'è alcun sentimento, ma solo sete di vendetta.

Yeşim viene abbandonata all’altare da Tarik

Arriverà il pomeriggio della cerimonia e Yeşim si troverà davanti all'officiante, attendendo l'arrivo di Tarik, che tarderà ad arrivare. Lo chiamerà svariate volte, ma non risponderà mai al telefono. Perché Tarik, in quel momento, sarà impegnato con la nipote Azra a risolvere un problema riguardante una denuncia a suo carico da parte di Güzide.

Situazione complicata che gli farà dimenticare il matrimonio.

A un certo punto, l'officiante dirà a Yeşim di non poter più aspettare: i matrimoni si svolgono a ritmi serrati e la coppia con il matrimonio successivo sta attendendo da un po'. Yeşim dovrà accettare la realtà dei fatti, Tarik l'ha abbandonata all'altare. Insieme alla zia Ilknur, se ne andrà via, sotto il bisbiglio dei presenti, che non faranno altro che dire: "Poverina, è stata lasciata all'altare".