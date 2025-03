Cambio di programmazione in casa Mediaset visto che a partire dal 28 marzo, la soap Tv Tradimento occuperà la prima serata del venerdì lasciando la domenica sera allo Show dei Record di Gerry Scotti. Dando uno sguardo alle anticipazioni del serale del 28 marzo, si viene a sapere che Oylum cercherà invano di abortire, mentre Guzide riuscirà a riottenere la casa, cacciando Tarik e Yesim.

Tradimento trasloca al venerdì in prima serata dal 28/03

Novità in arrivo in casa per la soap turca con Vahide Percin che lascerà il prime time della domenica sera per occupare la prima serata del venerdì.

Il tutto a partire dal 28 marzo. Nessuna variazione per gli appuntamenti in onda nel daytime, che continueranno ad andare in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10 e il sabato e la domenica dalle 14:30 alle 16:30. Il posto lasciato libero da Tradimento la domenica sera, verrà occupato dallo Show dei record di Gerry Scotti, chiamato a contrastare l'agguerrita concorrenza delle altre reti. A seguito di questo cambio di programmazione, il venerdì sarà una giornata speciale per i fan di Tradimento, visto che oltre al consueto appuntamento pomeridiano, assisteranno anche alla messa in onda in prime time di ben tre episodi inediti che prenderanno il via dalle 21:25 e proseguiranno fino a circa mezzanotte.

Anticipazioni puntata serale del 28/03: Guzide riottiene la casa e caccia Tarik

Oylum dopo aver scoperto di aspettare un bambino si troverà in una situazione difficile visto che Behram la costringerà a non abortire. Il ragazzo sarà convinto di sposare Oylum ma lei non si troverà bene nella relazione con lui. Tarik, invece, cercherà di scoprire chi sia stato ad avvelenarlo e ad avergli procurato l'attacco cardiaco.

Behram sembrerà sempre più ossessionato da Oylum tanto da farla seguire ovunque. Quando la ragazza si recherà da un medico per abortire, troverà in ambulatorio proprio Behram, che le impedirà di interrompere la gravidanza. Oylum riuscirà, però, a farsi promettere di non rivelare il suo stato interessante a Guzide. Quest'ultima verrà a sapere dell'arresto di Sezai e grazie a Elmas riuscirà ad incontrarlo in prigione.

Elmas riuscirà anche a far riavere la casa a Guzide. Tarik e Yesim verranno quindi sfrattati dalla villa.

Il segreto del successo di Tradimento

La serie con protagonista Vahide Percin continua ad ottenere eccellenti dati di ascolto, attestandosi su una media giornaliera di 2,3 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 19 e il 21%. Il successo di questa dizi turca è dovuto ad una narrazione del tutto particolare del tema del tradimento. Non si tratta solo di una relazione extraconiugale o di un triangolo amoroso ma di un cortocircuito emotivo che mette in discussione l'identità stessa dei personaggi e le loro scelte.